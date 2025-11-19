Δείτε πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία της EuroLeague μετά τη νίκη της Μονακό επί της Βιλερμπάν στη Λιόν.

Η αυλαία της 12ης αγωνιστικής της EuroLeague άνοιξε από την Τετάρτη (19/11) με τη Μονακό να επικρατεί στο... ρελαντί της άστοχης Βιλερμπάν μέσα στη Λιόν με 82-54 φτάνοντας έτσι στις επτά νίκες.

12η αγωνιστική

19/11

20/11

19:30 Αναντολού Εφές-Μπαρτσελόνα

21:15 Παναθηναϊκός-Dubai Basketball

21:30 Αρμάνι Μιλάνο-Χάποελ Τελ Αβίβ

21:45 Ρεάλ Μαδρίτης-Ζάλγκιρις

21/11

21:15 Ολυμπιακός-Παρί

21:30 Βίρτους-Μακάμπι Τελ Αβίβ

21:30 Παρτίζαν-Φενέρμπαχτσε

21:30 Μπασκόνια-Μπάγερν

22:00 Βαλένθια-Ερυθρός Αστέρας

Κατάταξη

Χάποελ Τελ Αβίβ 8-3 Ερυθρός Αστέρας 8-3 Ζάλγκιρις 7-4 Ολυμπιακός 7-4 Παναθηναϊκός 7-4 Μπαρτσελόνα 7-4 Μονακό 7-5* Αρμάνι Μιλάνο 6-5 Βαλένθια 6-5 Φενέρμπαχτσε 6-5 Ρεάλ Μαδρίτης 5-6 Παρί 5-6 Dubai Basketball 5-6 Βίρτους Μπολόνια 5-6 Μπάγερν Μονάχου 5-6 Αναντολού Εφές 4-7 Παρτίζαν 4-7 Μακάμπι Τελ Αβίβ 3-8 Μπασκόνια 3-8 Βιλερμπάν 3-9*

*Έχουν ένα ματς περισσότερο.