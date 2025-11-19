Βαθμολογία EuroLeague: Πώς διαμορφώθηκε μετά τη νίκη της Μονακό επί της Βιλερμπάν
Δείτε πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία της EuroLeague μετά τη νίκη της Μονακό επί της Βιλερμπάν στη Λιόν.
Η αυλαία της 12ης αγωνιστικής της EuroLeague άνοιξε από την Τετάρτη (19/11) με τη Μονακό να επικρατεί στο... ρελαντί της άστοχης Βιλερμπάν μέσα στη Λιόν με 82-54 φτάνοντας έτσι στις επτά νίκες.
12η αγωνιστική
19/11
20/11
- 19:30 Αναντολού Εφές-Μπαρτσελόνα
- 21:15 Παναθηναϊκός-Dubai Basketball
- 21:30 Αρμάνι Μιλάνο-Χάποελ Τελ Αβίβ
- 21:45 Ρεάλ Μαδρίτης-Ζάλγκιρις
21/11
- 21:15 Ολυμπιακός-Παρί
- 21:30 Βίρτους-Μακάμπι Τελ Αβίβ
- 21:30 Παρτίζαν-Φενέρμπαχτσε
- 21:30 Μπασκόνια-Μπάγερν
- 22:00 Βαλένθια-Ερυθρός Αστέρας
Κατάταξη
- Χάποελ Τελ Αβίβ 8-3
- Ερυθρός Αστέρας 8-3
- Ζάλγκιρις 7-4
- Ολυμπιακός 7-4
- Παναθηναϊκός 7-4
- Μπαρτσελόνα 7-4
- Μονακό 7-5*
- Αρμάνι Μιλάνο 6-5
- Βαλένθια 6-5
- Φενέρμπαχτσε 6-5
- Ρεάλ Μαδρίτης 5-6
- Παρί 5-6
- Dubai Basketball 5-6
- Βίρτους Μπολόνια 5-6
- Μπάγερν Μονάχου 5-6
- Αναντολού Εφές 4-7
- Παρτίζαν 4-7
- Μακάμπι Τελ Αβίβ 3-8
- Μπασκόνια 3-8
- Βιλερμπάν 3-9*
*Έχουν ένα ματς περισσότερο.
