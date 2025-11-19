Αναντολού Εφές, Γιλμάζ: Νοκ άουτ για τρεις εβδομάδες με θλάση
Δεν έφτανε ο τραυματισμός του Σέιν Λάρκιν, η απώλεια του Γιώργου Παπαγιάννη για όλη τη σεζόν αλλά και το αρχικό πρόβλημα με τον Βενσάν Πουαριέ, ήρθε να προστεθεί άλλη μια απουσία για την Αναντολού Εφές.
Ο λόγος για τον Ερκάν Γιλμάζ, ο οποίος υπέστη θλάση στον έσω πλάγιο σύνδεσμο του αριστερού του γονάτου και θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για τρεις εβδομάδες.
Να σημειωθεί ότι ο Γιλμάζ χρησιμοποιείται κυρίως στα ματς του τουρκικού πρωταθλήματος καθώς στην Euroleague έχει όλα και όλα 4:14' λεπτά κατά μέσο όρο σε έξι ματς που έχει αγωνιστεί.
Bugün yapılan antrenmanda sol diz iç yan bağlarında esneme meydana gelen Erkan Yılmaz, 3 hafta sahalardan uzak kalacak.— Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) November 19, 2025
Geçmiş olsun Erkan! pic.twitter.com/ufUQWGds9p
