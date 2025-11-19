Νέο πρόβλημα προέκυψε στην Αναντολού Εφές καθώς θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης και ο Ερκάν Γιλμάζ.

Δεν έφτανε ο τραυματισμός του Σέιν Λάρκιν, η απώλεια του Γιώργου Παπαγιάννη για όλη τη σεζόν αλλά και το αρχικό πρόβλημα με τον Βενσάν Πουαριέ, ήρθε να προστεθεί άλλη μια απουσία για την Αναντολού Εφές.

Ο λόγος για τον Ερκάν Γιλμάζ, ο οποίος υπέστη θλάση στον έσω πλάγιο σύνδεσμο του αριστερού του γονάτου και θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για τρεις εβδομάδες.

Να σημειωθεί ότι ο Γιλμάζ χρησιμοποιείται κυρίως στα ματς του τουρκικού πρωταθλήματος καθώς στην Euroleague έχει όλα και όλα 4:14' λεπτά κατά μέσο όρο σε έξι ματς που έχει αγωνιστεί.