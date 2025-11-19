Αναντολού Εφές, Γιλμάζ: Νοκ άουτ για τρεις εβδομάδες με θλάση

Αναντολού Εφές, Γιλμάζ: Νοκ άουτ για τρεις εβδομάδες με θλάση

Γιώργος Κούβαρης
Γιλμάζ
Νέο πρόβλημα προέκυψε στην Αναντολού Εφές καθώς θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης και ο Ερκάν Γιλμάζ.

Δεν έφτανε ο τραυματισμός του Σέιν Λάρκιν, η απώλεια του Γιώργου Παπαγιάννη για όλη τη σεζόν αλλά και το αρχικό πρόβλημα με τον Βενσάν Πουαριέ, ήρθε να προστεθεί άλλη μια απουσία για την Αναντολού Εφές.

Ο λόγος για τον Ερκάν Γιλμάζ, ο οποίος υπέστη θλάση στον έσω πλάγιο σύνδεσμο του αριστερού του γονάτου και θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για τρεις εβδομάδες.

Να σημειωθεί ότι ο Γιλμάζ χρησιμοποιείται κυρίως στα ματς του τουρκικού πρωταθλήματος καθώς στην Euroleague έχει όλα και όλα 4:14' λεπτά κατά μέσο όρο σε έξι ματς που έχει αγωνιστεί.

     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     