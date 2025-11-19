Ο Ομέρ Γιούρτσεβεν δεν θα μπορέσει να ενισχύσει την προσπάθεια του Παναθηναϊκού στο ματς με την Ντουμπάι BC (20/11). Εκτός και ο Τολιόπουλος.

Ο Ομέρ Γιούρτσεβεν είχε υποστεί θλάση στον αριστερό προσαγωγό, κάτι που είχε προσθέσει άλλον έναν πονοκέφαλο για τη frontline στον Αταμάν μετά τους Ρισόν Χολμς και Ματίας Λεσόρ.

Ο Τούρκος σέντερ δεν θα μπορέσει να αγωνιστεί ούτε στο ματς του Παναθηναϊκού κόντρα στην Ντουμπάι για την 12η αγωνιστική της Euroleague. Ο Κένεθ Φαρίντ έχει επωμιστεί το βάρος της θέσης στα δύο τελευταία ματς με Παρί και Ρεάλ.

Αναλυτικά τα παιχνίδια που έχει χάσει ο Ομέρ Γιούρτσεβεν:

5/11 Ερυθρός Αστέρας - Παναθηναϊκός

8/11 Περιστέρι - Παναθηναϊκός

11/11 Παρί - Παναθηναϊκός

13/11 Ρεάλ Μαδρίτης - Παναθηναϊκός

16/11 Παναθηναϊκός - Άρης

20/11 Παναθηναϊκός - Ντουμπάι

Στο ματς δεν θα αγωνιστεί ούτε ο Βασίλης Τολιόπουλος. Ο Έλληνας γκαρντ είχε υποστεί θλάση στον υποκνημίδιο μυ του αριστερού του ποδιού (γάμπα) στην προπόνηση της Παρασκευής (7/11), κάτι που δεν του επιτρέπει να προλάβει την Ντουμπάι.