Παναθηναϊκός: Χωρίς Γιούρτσεβεν και Τολιόπουλο με Ντουμπάι BC
Ο Ομέρ Γιούρτσεβεν είχε υποστεί θλάση στον αριστερό προσαγωγό, κάτι που είχε προσθέσει άλλον έναν πονοκέφαλο για τη frontline στον Αταμάν μετά τους Ρισόν Χολμς και Ματίας Λεσόρ.
Ο Τούρκος σέντερ δεν θα μπορέσει να αγωνιστεί ούτε στο ματς του Παναθηναϊκού κόντρα στην Ντουμπάι για την 12η αγωνιστική της Euroleague. Ο Κένεθ Φαρίντ έχει επωμιστεί το βάρος της θέσης στα δύο τελευταία ματς με Παρί και Ρεάλ.
Αναλυτικά τα παιχνίδια που έχει χάσει ο Ομέρ Γιούρτσεβεν:
- 5/11 Ερυθρός Αστέρας - Παναθηναϊκός
- 8/11 Περιστέρι - Παναθηναϊκός
- 11/11 Παρί - Παναθηναϊκός
- 13/11 Ρεάλ Μαδρίτης - Παναθηναϊκός
- 16/11 Παναθηναϊκός - Άρης
- 20/11 Παναθηναϊκός - Ντουμπάι
Στο ματς δεν θα αγωνιστεί ούτε ο Βασίλης Τολιόπουλος. Ο Έλληνας γκαρντ είχε υποστεί θλάση στον υποκνημίδιο μυ του αριστερού του ποδιού (γάμπα) στην προπόνηση της Παρασκευής (7/11), κάτι που δεν του επιτρέπει να προλάβει την Ντουμπάι.
