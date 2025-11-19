Παναθηναϊκός: Το νέο look του Κέντρικ Ναν
Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται να υποδεχτεί την Ντουμπάι BC στη 12η αγωνιστική της EuroLeague, το βράδυ της Πέμπτης (21:15) στο Telekom Center Athens. Οι πράσινοι έκαναν την προπόνηση τους ενόψει της απαιτητικής μάχης.
Εκεί την παράσταση έκλεψε ο Κέντρικ Ναν που για άλλη μια φορά τους τελευταίους μήνες έκανε μια αλλαγή στα μαλλιά του. Αυτή τη φορά εμφανίστηκε με κοτσίδα και μένει να δούμε αν θα φέρει γούρι στην ομάδα του Αταμάν.
Δείτε το video του Gazzetta
☘️💈 Το νέο look του Κέντρικ Ναν στην προπόνηση του Παναθηναϊκού ενόψει Dubai BC!#paobc pic.twitter.com/HiXnyTT5hr— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) November 19, 2025
