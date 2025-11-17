Μάικ Τζέιμς: Το βίντεο με το ξέσπασμά του, το φάουλ που ζήτησε και οι τεχνικές ποινές
Ο Μάικ Τζέιμς ήταν ξανά πρωταγωνιστής, αυτήν τη φορά ένεκα του ξεσπάσματός του, στην αναμέτρηση της Μονακό με τη Λε Μαν για το γαλλικό πρωτάθλημα. Ο σούπερ σταρ των Μονεγάσκων ήταν έξαλλος για ένα φάουλ που δεν του έδωσαν οι διαιτητές, περίπου τρία λεπτά πριν το τέλος της αναμέτρησης.
Κάτι που τον οδήγησε στο ξέσπασμα και μετέπειτα στην αποβολή του από το ματς. Ο Τζέιμς χρεώθηκε με τεχνική ποινή, διότι διαμαρτυρήθηκε για το φάουλ και συνέχισε να τα λέει σε πολύ έντονο ύφος, κινούμενος προς τους διαιτητές.
Ο συμπαίκτης του, Γιουάν Μπεγκαρίν, δεν μπορούσε να τον συγκρατήσει και η δεύτερη τεχνική ποινή τον οδήγησε εκτός παιχνιδιού. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, δημοσίευσε δύο αιχμηρά tweet στα αποδυτήρια. «Τόσο "κλέψιμο" και πάλι ηττηθήκατε» ανέφερε ο Τζέιμς, κλείνοντας το ματς με 16 πόντους, 6 ασίστ, 5 ριμπάουντ.
Το βίντεο με το ξέσπασμα του Μάικ Τζέιμς
