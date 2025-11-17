Μία φανέλα του Ολυμπιακού χάρισαν στην Πρέσβειρα των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ οι Πρόεδροι της ΚΑΕ Ολυμπιακός.

Ο Ολυμπιακός υποδέχτηκε το βράδυ της περασμένης Τετάρτης τη Ζάλγκιρις στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, με μία εκλεκτή παρουσία. Την Πρέσβειρα των Ηνωμένων Πολιτειών, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Η Γκίλφοϊλ παρακολούθησε από κοντά την αναμέτρηση, κάθισε μαζί με τους Προέδρους του Ολυμπιακού, Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο. Με τους Προέδρους της «ερυθρόλευκης» ΚΑΕ να της χαρίζουν μια φανέλα, με το όνομά της.

Το ποστ της ΚΑΕ Ολυμπιακός

«Ο Ολυμπιακός είχε την τιμή να φιλοξενήσει την Πρέσβειρα των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, στο ΣΕΦ για το παιχνίδι με τη Ζάλγκιρις.

Οι Πρόεδροι, Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος ήταν ενθουσιασμένοι που την υποδέχτηκαν και μοιράστηκαν την αξέχαστη ατμόσφαιρα μιας ακόμη ευρωπαϊκής βραδιάς!».