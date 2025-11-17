Ολυμπιακός: Οι αδερφοί Αγγελόπουλοι τίμησαν με φανέλα την Πρέσβειρα των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ
Ο Ολυμπιακός υποδέχτηκε το βράδυ της περασμένης Τετάρτης τη Ζάλγκιρις στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, με μία εκλεκτή παρουσία. Την Πρέσβειρα των Ηνωμένων Πολιτειών, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.
Η Γκίλφοϊλ παρακολούθησε από κοντά την αναμέτρηση, κάθισε μαζί με τους Προέδρους του Ολυμπιακού, Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο. Με τους Προέδρους της «ερυθρόλευκης» ΚΑΕ να της χαρίζουν μια φανέλα, με το όνομά της.
Το ποστ της ΚΑΕ Ολυμπιακός
«Ο Ολυμπιακός είχε την τιμή να φιλοξενήσει την Πρέσβειρα των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, στο ΣΕΦ για το παιχνίδι με τη Ζάλγκιρις.
Οι Πρόεδροι, Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος ήταν ενθουσιασμένοι που την υποδέχτηκαν και μοιράστηκαν την αξέχαστη ατμόσφαιρα μιας ακόμη ευρωπαϊκής βραδιάς!».
Olympiacos B.C. had the honor of hosting @USAmbassadorGR Kimberly Guilfoyle at Peace & Friendship Stadium for the game against Zalgiris! 🔴⚪️— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) November 17, 2025
Presidents Panayotis and George Angelopoulos were thrilled to welcome her and share the unforgettable atmosphere of another European… pic.twitter.com/iQdPQlBO9k
