FMP - Ντουμπάι 91-107: Άνετη πριν τον Παναθηναϊκό
Με τον Μπούγκι Έλις μπροστάρη, η Ντουμπάι (7-0) επικράτησε άνετα της FMP (3-3) με 107-91 εκτός έδρας και συνέχισε την αήττητη πορεία της, λίγες ημέρες πριν αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό στο Telekom Center Athens.
Ο Μπούγκι Έλις σκόραρε 28 πόντους με 6/10 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 6 ασίστ και 2 κλεψίματα. Για την ομάδα του Γκόλεματς υπήρξαν ακόμα πέντε διψήφιοι, με τον Τζάστιν Άντερσον να σκοράρει ακόμα 18.
Ακολούθησε ο Κέναν Καμένιας με 13 και 9 ριμπάουντ, ο Κόστα Κόντιτς πέτυχε 12, στους 11 μέσα σε 13 λεπτά συμμετοχής σταμάτησε ο Φίλιπ Πετρούσεφ και τέλος, 10 προσέθεσε στο δικό του ενεργητικό ο ΜακΚίνλεϊ Ράιτ.
Θυμίζουμε πως η Ντουμπάι αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό στο Telekom Center Athens, το βράδυ της Πέμπτης (20/11 - 21:15, Live στο Gazzetta).
Τα δεκάλεπτα: 19-25, 41-52, 67-79, 91-107
