Ράιτ για τα παιχνίδια κόντρα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό: «Από πέρσι είχα στο μυαλό μου ότι θέλω να παίξω εκεί»

Ο ΜακΚίνλεϊ Ράιτ της Ντουμπάι BC παραχώρησε συνέντευξη σε σέρβικο μέσο μιλώντας για την ατμόσφαιρα στις έδρες τόσο του Παναθηναϊκού, όσο και του Ολυμπιακού.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR θα υποδεχθεί την Ντουμπάι BC στο Telekom Center Athens για τη 12η αγωνιστικής της EuroLeague στις 20/11 και ώρα 21:15.

Ο ΜακΚίνλεϊ Ράιτ παραχώρησε συνέντευξη στη σέρβικη ιστοσελίδα «MozzartSport» και μίλησε εκτενώς για την εμπειρία του στην Ευρώπη συγκρίνοντάς τη με εκείνη από το NBA, ενώ αναφέρθηκε και στην ατμόσφαιρα που έχουν οι έδρες του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού.

Αναλυτικά

Για το γεγονός ότι κάθε παίκτης περιμένει τα μεγάλα παιχνίδια κόντρα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό είπε: «Το ξέρω καλά! Και πραγματικά ανυπομονώ να παίξω εναντίον τους. Από τότε που ήμουν στο EuroCup και παρακολουθούσα το Final Four, ξέρω πόσο σημαντικοί είναι αυτοί οι σύλλογοι. Οι παίκτες τους και όσοι έχουν περάσει από εκεί είναι θρύλοι. Ο κόσμος τους… το ξέρω καλά. Ήδη από πέρσι είχα στο μυαλό μου: “Θέλω να παίξω εκεί”. Ευτυχώς έγινα μέλος αυτής της λίγκας και θα έχω αυτή την ευκαιρία».