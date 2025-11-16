Ο Κόντι Μίλερ ΜακΙντάιρ είναι ένα από τα ονόματα που θα απασχολήοει έντονα το καλοκαίρι, με το συμβόλαιό του να λήγει και πολλές ομάδες να... καραδοκούν να τον κάνουν δικό τους.

Με μια απλή ματιά στους κορυφαίους στις στατιστικές κατηγορίες της EuroLeague, καταλαβαίνουμε πως ένας από τους παίκτες που έχουν ξεχωρίσει την φετινή σεζόν και θα τραβήξουν πάνω τους τα βλέμματα το καλοκαίρι δεν είναι άλλος από τον Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ.

Ο Αμερικανός διανύει την δεύτερη σεζόν του στο Βελιγράδι και τον Ερυθρό Αστέρα, με τον ίδιο να έχει ξεχωρίσει φέτος για την δημιουργία του. Συγκεκριμένα με 6.9 ασίστ, ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ είναι πρώτος στην κατηγορία των τελικών πασών, έχοντας μοιράσει συνολικά 76 σε 11 αναμετρήσεις.

Παράλληλα, σκοράρει 13.6 πόντους, μαζεύει 3.9 ριμπάουντ και κάνει 1.2 κλεψίματα, με το PIR του να είναι κατά μέσο όρο 14.9. Ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο τα προβλήματα τραυματισμών που ταλανίζουν την περιφέρεια των Ερυθρολεύκων.

Βέβαια οι Έλληνες είχαν μάθει τον ΜακΙντάιρ πριν κάνει αυτά τα σπουδαία στον Ερυθρό Αστέρα. Τη σεζόν 2023-2024 ο Αμερικανός είχε ευστοχήσει σε δύο μεγάλα σουτ απέναντι σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, αναγκάζοντας τις ελληνικές ομάδες σε ήττες. Πρώτο χτύπημα ήταν αυτό απέναντι στον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ, όπου με σουτ στο τέλος έγραψε το τελικό 74-75 και έδωσε τη νίκη στην Μπασκόνια.

Δεύτερο εκείνο απέναντι στον Παναθηναϊκό, όπου με σουτ στην εκπνοή μέσα στη Βιτόρια είχε γράψει το τελικό 75-73, με το οποίο οι Βάσκοι είχαν επικρατήσει των μετέπειτα πρωταθλητών Ευρώπης.

Ο Ερυθρός Αστέρας δεν ήταν πάντως εύκοο να κάνει δικό του τον Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ. Για να τον αποκτήσει, η ομάδα του Βελιγραδίου είχε καταβάλει buy out ύψους 400 χιλιάδων ευρώ, ενώ στον ίδιο πρόσφερε συμβόλαιο 3 εκατομμυρίων για δύο χρόνια.

Με το συμβόλαιό του να τελειώνει πάντως στο τέλος της σεζόν, όπως όλα δείχνουν, θα έχουμε μια μικρή… σφαγή στα πόδια του. Μέναι να δούμε πώς θα κλείσει την σεζόν…