Την καλύτερή του εμφάνιση στη EuroLeague πραγματοποίησε ο Τζάρεντ Μπάτλερ, που απασχόλησε έντονα και τον Ολυμπιακό, με τη φανέλα του Ερυθρού Αστέρα στη νίκη επί της Μονακό με 91-79.

Ο Αμερικανός γκαρντ που δείχνει πλέον να προσαρμόζεται εξαιρετικά στις νέες -για εκείνον- συνθήκες, ήταν εκ των κορυφαίων της ομάδας του Σάσα Ομπράντοβιτς οδηγώντας την ομάδα του σε ακόμα μία επικράτηση, μαζί με τους Ντόμπριτς (22π.), ΜακΙντάιρ (12π., 10ασ., 6ρ., 4κλ.) και Οτζελέγε (14π.).

Ο 25χρονος άσος είχε σε μόλις 18 λεπτά συμμετοχής, 20 πόντους με 4/7 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 1 ριμπάουντ, 1 ασίστ και μόλις 1 λάθος.

Είναι εμφανές ότι ο Ερυθρός Αστέρας έχει βρει για τα καλά χημεία και ρυθμό, έχοντας 8 νίκες στις τελευταίες 9 αγωνιστικές της Euroleague και ο Τζάρεντ Μπάτλερ αναμένεται να έχει όλο και πιο κομβικό ρόλο στα πλάνα του Σέρβου προπονητή.