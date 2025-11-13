Ερυθρός Αστέρας - Μονακό: Η τρομερή εμφάνιση του Μπάτλερ
Την καλύτερή του εμφάνιση στη EuroLeague πραγματοποίησε ο Τζάρεντ Μπάτλερ, που απασχόλησε έντονα και τον Ολυμπιακό, με τη φανέλα του Ερυθρού Αστέρα στη νίκη επί της Μονακό με 91-79.
Ο Αμερικανός γκαρντ που δείχνει πλέον να προσαρμόζεται εξαιρετικά στις νέες -για εκείνον- συνθήκες, ήταν εκ των κορυφαίων της ομάδας του Σάσα Ομπράντοβιτς οδηγώντας την ομάδα του σε ακόμα μία επικράτηση, μαζί με τους Ντόμπριτς (22π.), ΜακΙντάιρ (12π., 10ασ., 6ρ., 4κλ.) και Οτζελέγε (14π.).
Ο 25χρονος άσος είχε σε μόλις 18 λεπτά συμμετοχής, 20 πόντους με 4/7 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 1 ριμπάουντ, 1 ασίστ και μόλις 1 λάθος.
Είναι εμφανές ότι ο Ερυθρός Αστέρας έχει βρει για τα καλά χημεία και ρυθμό, έχοντας 8 νίκες στις τελευταίες 9 αγωνιστικές της Euroleague και ο Τζάρεντ Μπάτλερ αναμένεται να έχει όλο και πιο κομβικό ρόλο στα πλάνα του Σέρβου προπονητή.
Absolutely AWESOME @J_Hooper11 in the crunch time 🤩— KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda) November 13, 2025
🏀 @kkcrvenazvezda 8⃣6⃣ : 7⃣7⃣ @ASMonaco_Basket
⏱️ 00:45 Q4#kkcz #WeAreTheTeam #EveryGameMatters pic.twitter.com/Y4YRexmdMF
