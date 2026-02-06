Δείτε την ώρα και το κανάλι μετάδοσης των εκπομπών του Gazzetta, αλλά και των σημαντικότερων αγώνων σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ.

Το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας ξεκινάει με τους Galacticos by Interwetten στις 14:00. Συντονιστείτε στο κανάλι του Gazzetta για να μάθετε όλες τις τελευταίες μεταγραφικές εξελίξεις στον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό και τις υπόλοιπες ομάδες της Stoiximan Super League, λίγο πριν κλείσει το μεταγραφικό παράθυρο.

Η δράση ξεκινάει στις 19:30 με την εκτός έδρας αναμέτρηση της Ζαλγκίρις με την Εφές (Nova Sports Start). Στις 21:00 ο Ερυθρός Αστέρας υποδέχεται στο Βελιγράδι τη Μακάμπι Τελ Αβίβ (Nova Sports 5) και την ίδια ώρα η Βιλερμπαν στη Γαλλία την Αρμάνι Μιλάνο (Nova Sports 6). Λίγο αργότερα στις 21:15, ο Ολυμπιακός θα φιλοξενήσει στο ΣΕΦ τη Βίρτους (Nova Sports Prime) και τέλος στις 21:30 η Μπασκόνια την Μπαρτσελόνα (Nova Sports 4). Μετά την ολοκλήρωση του ματς των Ερυθρολεύκων δείτε όλο το ρεπορτάζ και τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών στο Gazz Floor by Novibet στις 23:00.

Στο ποδόσφαιρο η Ουνιόν Βερολίνου θα αναμετρηθεί με την Άιντραχτ Φρανκφούρτης (21:30, Nova Sports 3), η Ελλάς Βερόνα με τη Πίζα (21:45, Cosmote Sport 2), η Θέλτα με την Οσασούνα (22:00, Nova Sports 1) και η Λιντς με την Νότιγχαμ Φόρεστ (22:00, Nova Sports Premier League).

Τέλος, στο τένις οι εκπρόσωποι της Νορβηγίας θα αναμετρηθούν με εκείνους του Ηνωμένου Βασιλείου για το Davis Cup (17:00, Nova Sports Extra 1).

Οι μεταδόσεις της ημέρας