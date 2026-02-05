Ο Τόμας Γουόκαπ μίλησε για το ματς που ακολουθεί για τον Ολυμπιακό με αντίπαλο τη Βίρτους (6/2, 21:15), ενώ έστειλε το δικό του μήνυμα στον MVP Ιανουαρίου, Σάσα Βεζένκοβ.

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Βίρτους Μπολόνια για την 27η αγωνιστική της EuroLeague και ο Τόμας Γουόκαπ μίλησε στο olympiacosbc.gr για την αναμέτρηση κόντρα στους Ιταλούς και όχι μόνο.

Ο "Robocop" του Ολυμπιακού αναφέρθηκε τόσο στο παιχνίδι με την Ντουμπάι, όσο και στο επόμενο, ενώ έστειλε το μήνυμά του στον MVP του Ιανουαρίου, Σάσα Βεζένκοφ, αλλά και στον κόσμο που αναμένεται να δώσει ξανά δυναμικό «παρών» στο ΣΕΦ.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Τόμας Γουόκαπ:

Τι πήγε στραβά στο παιχνίδι με την Ντουμπάι και φτάσατε στην ήττα μετά από πέντε σερί νίκες στην EuroLeague;

«Δεν μείναμε πιστοί στις τακτικές μας κόντρα στην Ντουμπάι και αυτό φάνηκε και στο τελικό αποτέλεσμα. Στο σημείο του αγώνα που παίξαμε, με τον τρόπο που έπρεπε, αν και αυτό ήταν μόλις για 10 λεπτά, φτάσαμε σε θέση για να κερδίσουμε το ματς».

Ποια είναι τα σημεία-κλειδιά για τον αγώνα με την Βίρτους, ώστε να επανέλθετε στις νίκες;

«Αν αγωνιστούμε με physicality και πάμε δυνατά στα ριμπάουντ, τότε θα είμαστε εξαιρετικοί στην άμυνα. Στην επίθεση πρέπει απλά να μεταφέρουμε με ταχύτητα την μπάλα και τα υπόλοιπα θα έρθουν».

Τι έχεις να πεις στον Σάσα που μόλις πήρε το βραβείο του MVP Ιανουαρίου στην EuroLeague;

«Σάσα, είσαι ο καλύτερος παίκτης στην Ευρώπη. Συνέχισε να παίζεις έτσι!».

Θα ήθελες να στείλεις ένα μήνυμα στον κόσμο ενόψει του αγώνα με την Βίρτους; Το ΣΕΦ αναμένεται να είναι κατάμεστο για ακόμη μια φορά.

«Σε όλους τους οπαδούς μας που μας υποστηρίζουν τόσο στις ήττες, όσο και στις νίκες, χρωστάμε ένα μεγάλο «ευχαριστώ». Συνεχίζουμε όλοι μαζί: Παίκτες, προπονητές, front office, ιδιοκτήτες και φίλαθλοι είμαστε ένα».