Ποιητής εκ του προχείρου

Ο Νίκος Παπαδογιάννης πιστεύει ότι η ήττα του Ολυμπιακού από την Αρμάνι ξεγύμνωσε όλες τις καμουφλαρισμένες αδυναμίες των «ερυθρολεύκων».

O Oλυμπιακός πήγε στο Μιλάνο με ρεκόρ 7-3, στο ίδιο Μιλάνο όπου κάποτε ο Γιώργος Μπαρτζώκας μαρτύρησε ως πρωταθλητής Ευρώπης ντυμένος με το ίδιο κοστούμι, αλλά αυτό το 7-3 ήταν το φτωχότερο 7-3 στα χρονικά. Μία σειρά από ανορθογραφίες που κουτσά ή στραβά ή ίσια έγιναν καλλιγραφίες.

Δύο ή τρία ριφιφί απέναντι σε αντιπάλους που κατέχουν υπερήφανη θέση στο κάτω ράφι της κατάταξης (Μακάμπι, Παρτίζαν, Βασκόνια), δύο ήττες στο γήπεδο που θεωρητικά είναι ο πιστότερος σύμμαχός του (το ΣΕΦ, με θύτες τις Μονακό και Εφές), μία συντριβή στη Μαδρίτη από την ομάδα που μόλις χθες έγραφα ότι προπονητικά έχει τη χειρότερη εικόνα από όλους τους συνδαιτημόνες (τη Ρεάλ του Σκαριόλο), περισσότερα «ουφ» παρά «ζήτω».

Ο θρίαμβος επί της Χάποελ ήταν το μοναδικό πραγματικό γαλόνι, όχι μόνο επειδή επιτεύχθηκε απέναντι στον καβαλάρη του πρώτου διμήνου, αλλά και επειδή έμοιαζε βγαλμένη από το παρελθόν της χαλύβδινης άμυνας και της πέτρινης χημείας. Και, ναι, ο τρόπος με τον οποίο ο Ολυμπιακός καμουφλάρισε τις απουσίες του και άρπαξε νίκες μέσα από τα δόντια της ήττας μολονότι ελλιπής (με εξέχον θύμα τον Παναθηναϊκό στο ντέρμπι της Basket League) φρόντισε να ρίξει στα μάτια όχι στάχτη, αλλά χρυσόσκονη.

Όλα έδειχναν να βαίνουν καλώς και η θάλασσα στο λιμάνι ήταν ήρεμη, το δε αίτημα για υπομονή δικαιολογημένο και έγκυρο. Με επιχείρημα όμως όχι την απόδοση και την αύρα της ομάδας, αλλά τις 7 νίκες, 8 με αυτήν της εγχώριας τιτανομαχίας.

Απόψε, στην πρώτη μέρα της μετά τον Κίναν Έβανς εποχή, ο Ολυμπιακός ένιωθε σαν να έπεσε ο ουρανός στο κεφάλι του. Ορφανοί από τον ηγέτη που δεν είχαν ποτέ στο πλευρό τους, οι συμπαίκτες του τσακισμένου Αμερικανού έπαιξαν σαν να έχασαν την αισιοδοξία τους.

Ξαφνικά, όλα, μα όλα, έμοιαζαν λάθος. Χαρτιά σίγουρα όπως ο Βεζένκοφ και ο Φουρνιέ έπεσαν στο παρκέ του «Φόρουμ» τσαλακωμένα. Η άμυνα ήταν άδειο πουκάμισο, η επίθεση προϊόν ατομικής πρωτοβουλίας και προσωπικής ρέντας δύο παικτών (Πίτερς, Ντόρσεϊ), κατά καιρούς ξεχασμένων στο συρτάρι με τα αζήτητα.

Όσες φορές ο Ολυμπιακός χρειαζόταν μία λύση, αποκτούσε ένα πρόβλημα. Οι Ιταλοί ρωτούσαν και απαντούσαν μόνοι τους, ανενόχλητοι, σαν να μην υπήρχε δάσκαλος να τους αρπάξει το διαγώνισμα από το χέρι.

Η απώλεια του δύσμοιρου Έβανς παραείναι φτηνή δικαιολογία, ένα στρεβλό άλλοθι πίσω από το οποίο ορισμένοι οχυρώθηκαν προκαταβολικά, αφού ο Έβανς δεν έγινε ποτέ παίκτης Ολυμπιακού. Με αστερίσκο την απουσία του Νιλικίνα, οι «ερυθρόλευκοι» λανσάρισαν στο Μιλάνο την ίδια ομάδα με την οποία θα προσπαθήσουν να φτάσουν πρώτοι στο τέλος της διαδρομής.

Ή μήπως όχι; Περισσότερο από κάθε άλλη φορά, ο Ολυμπιακός φάνηκε να χρειάζεται ενισχύσεις τόσο στην απρόσωπη περιφερειακή γραμμή, όσο και στη γραμμή κρούσης, όπως ο Μιλουτίνοφ έσκασε από την κούραση και ο Χολ αποδείχθηκε λίγος.

Υπήρξε πρόβλημα ενέργειας, ταχύτητας, ηρεμίας, λύσεων. Εάν το αστέρι αυτής της ομάδας είναι ο προπονητής της, αλίμονο στον προπονητή που προδίδεται συστηματικά από τα λαμπρά του αστέρια. Όχι ότι είναι κάποιου άλλου δουλειά να δρομολογήσει την επανεκκίνηση.

Μπορεί η αποψινή ήττα να ήταν λιγότερο εκκωφαντική από εκείνο το 81-51 του Ιανουαρίου 2014, αλλά η αλήθεια του γηπέδου σόκαρε. Το Μιλάνο του Ολυμπιακού ήταν σχεδόν ίδιο με το Βελιγράδι του Παναθηναϊκού και δεν θα εκπλαγώ καθόλου αν ακουστεί αυτή την ώρα στην αιθουσα τύπου η λέξη «ντροπή».

Δεν είναι δα για «vergogna» μία ήττα στον πόντο, αλλά να, ο αντίπαλος έπαιζε σχεδόν με τα δεύτερά του και υποχρεώθηκε να ποντάρει σε μονάδες που λόγω ηλικίας (Ντάνστον) ή κορμοστασιάς (Τονούτ) έμοιαζαν βγαλμένες από τουρνουά παλαιμάχων. Απέναντι στην Αρμάνι του Ποέτα, το ποίημα του Ολυμπιακού ήταν ανορθόγραφο και το τραγούδι του φάλτσο. Ο ποιητής εκ του προχείρου της λαϊκής ρήσης έχει τη μορφή του χοίρου.

