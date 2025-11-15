Ο προπονητής του Ολυμπιακού Γιώργος Μπαρτζώκας στη συνέντευξη Τύπου εξήγησε τους λόγους της ήττας από την Αρμάνι στο Μιλάνο.

Ο Ολυμπιακός έκανε μεγάλη προσπάθεια στην τελευταία περίοδο με την Αρμάνι στο Μιλάνο, αλλά δεν τα κατάφερε και ο προπονητής της ομάδας Γιώργος Μπαρτζώκας εξήγησε γιατί συνέβη αυτό στη συνέντευξη Τύπου.

«Πρώτα από όλα θα ήθελα να συγχαρώ την Αρμάνι. Μπήκαν στο ματς με φόρα, παίζοντας με τρομερό physicality, ταχύτητα και φυσικά αυτοπεποίθηση. Στο πρώτο μέρος σούταραν με 80% στο δίποντο και 50% στο τρίποντο, μαζί με 5 επιθετικά ριμπάουντ» ήταν το πρώτο σχόλιο του Έλληνα τεχνικού, μετά τη λήξη της αναμέτρησης.

«Προφανώς η δική μας προσέγγιση στο πρώτο μέρος δεν ήταν επαρκής. Φυσικά αντιδράσαμε στο δεύτερο μέρος και κάνοντας καλύτερες επιλογές επιθετικά και είχαμε κάποιες ευκαιρίες με κάποια hustle plays, αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό για να κερδίσουμε το παιχνίδι» συνέχισε ο Γιώργος Μπαρτζώκας.

Και κατέληξε: «Γενικά (δεν ήταν καλή) η αμυντική μας προσέγγιση και η έλλειψη physicality. Είναι ενδεικτικό ότι χάσαμε όλες τις 50-50 μπάλες. Χρειαζόμασταν κάτι παραπάνω για να κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι, γιατί βλέπετε ότι η διαφορά τελικά ήταν στον πόντο».