O Ολυμπιακός δοκιμάζεται στο Περιστέρι και ο ΠΑΟΚ στο Μαρούσι στο πρόγραμμα της Κυριακής στη Stoiximan GBL.

Η 10η αγωνιστική της Stoiximan GBL συνεχίζεται σήμερα και το πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο αναμετρήσεις. Στη 13:00 ο ΠΑΟΚ που είναι στο 6-2 δοκιμάζεται στο Μαρούσι, το οποίο έχει 2 νίκες και 6 ήττες και θέλει να ξεφύγει από την επικίνδυνη ζώνη.

Λίγο αργότερα στις 16:00 ο Ολυμπιακός πριν τη διαβολοβδόμαδα της Euroleague έχει απαιτητική αποστολή κόντρα στο Περιστέρι που με τον Ξανθόπουλο στον πάγκο έχει κάνει αρκετές εντυπωσιακές εμφανίσεις.

Και τα δύο ματς θα μεταδοθούν τηλεοπτικά από το EΡΤ 2 ΣΠΟΡ.

Το πρόγραμμα

Μαρούσι – ΠΑΟΚ (13:00, ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ)

Περιστέρι – Ολυμπιακός (16:00, ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ, live Gazzetta)