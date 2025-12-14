Ο Μόντε Μόρις πάτησε Αθήνα για λογαριασμό του Ολυμπιακοπύ και ετοιμάζεται να μπει στο... κλίμα της ομάδας.

Πάτησε Ελλάδα το νεο απόκτημα του Ολυμπιακού. Ο Μόντε Μόρις έφτασε στο Ελευθέριος Βενιζέλος το πρωί της Κυριακής (9:10) και πλέον μετρά αντίστροφα για να γνωρίσει τους νέους του συμπαίκτες και να μπει σε αγωνιστικούς ρυθμούς.

Ο Αμερικανός γκαρντ θα υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια θα ξεκινήσει τη δουλειά, αφού ακολουθούν δύο απαιτητικά παιχνίδια στη διαβολοβδομάδα κόντρα σε Βαλένθια (16/12, 21:15) και Βιλερμπάν (19/12, 21:15).

Ο Μόρις έχει μια αξιοπρόσεκτη καριέρα στο ΝΒΑ, αφού έχει φορέσει τη φανέλα των Νάγκετς, Τίμπεργουλβς, Γουίζαρντς, Σανς και Πέισερς. Tελευταία του ομάδα η Ιντιάνα όπου έπαιξε έξι ματς από τις 8 έως τις 17 Νοεμβρίου πριν μείνει ελεύθερος.