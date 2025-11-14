Χρηματικό πρόστιμο θα κληθεί να πληρώσει η ΚΑΕ Ολυμπιακός για υβριστικά συνθήματα στο ματς με αντίπαλο την Παρτίζαν.

Πρόστιμο ύψους 6.000 ευρώ πρέπει να πληρώσει η ΚΑΕ Ολυμπιακός για συνθήματα που ακούστηκαν στην αναμέτρηση κόντρα στην Παρτίζαν, ενώ για τον ίδιο λόγο θα πληρώσει 7.000 ευρώ ο Ερυθρός Αστέρας για το ματς κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Η ανακοίνωση της Euroleague

«Η Euroleague Basketball ανακοίνωσε την παρακάτω πειθαρχική απόφαση σχετικά με τα περιστατικά που σημειώθηκαν στη 9η αγωνιστική της Regular Season 2025–26.

Ο Ερυθρός Αστέρας τιμωρήθηκε με πρόστιμο 7.000 ευρώ για τα υβριστικά συνθήματα που ακούστηκαν από τους φιλάθλους της κατά τη διάρκεια του αγώνα Ερυθρός Αστέρας – Παναθηναϊκός AKTOR, σύμφωνα με το Άρθρο 29.2.f του Πειθαρχικού Κώδικα της Euroleague Basketball.

Ο Ολυμπιακός τιμωρήθηκε με πρόστιμο 6.000 ευρώ για τα υβριστικά συνθήματα που ακούστηκαν από τους φιλάθλους του στον αγώνα Ολυμπιακός – Παρτίζαν Βελιγραδίου, επίσης βάσει του Άρθρου 29.2.f του Πειθαρχικού Κώδικα της Euroleague Basketball»