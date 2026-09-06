O Zαν Μοντέρο βρήκε στόχο σε τρίποντο από τη γωνία στη λήξη της πρώτης περιόδου κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα.

Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με τον Ερυθρό Αστέρα στον τελικό στο «IBT CRETE 2026». Ο Ζαν Μοντέρο ευστόχησε σε τρίποντο κόντρα στους Σέρβους στο τέλος της πρώτης περιόδου από τη γωνία.

Σε μια κίνηση που έδειξε την κλάση του. Αυτό ήταν και το πρώτο καλάθι του El Problema με τη φανέλα των ερυθρολεύκων, με τον Δομινικανό να έρχεται για να ανεβάσει κι άλλο την ποιότητα της περιφέρεις του Ολυμπιακού μετά από μια φοβερή σεζόν στη Βαλένθια.

Δείτε το τρίποντο του Μοντέρο