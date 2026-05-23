Παπανικολάου στο Gazz Floor: «Η δουλειά δεν έχει τελειώσει»

Ο Κώστας Παπανικολάου μίλησε για την πρόκριση στον τελικό του Final Four της EuroLeague στο Gazz Floor by Novibet.

Ο Ολυμπιακός είναι στον τελικό του Final Four της EuroLeague, όμως αυτό δεν κάνει τον Κώστα Παπανικολάου να... πετάξει στα σύννεφα, όπως φάνηκε και από τα όσα είπε ο αρχηγός της ομάδας του Πειραιά στο Gazz Floor by Novibet.

Όντας ένας από τους πλέον μπαρουτοκαπνισμένους, ο Κώστας Παπανικολάου κράτησε χαμηλά τους τόνους, τονίζοντας ότι η δουλειά για τον Ολυμπιακό δεν έχει τελειώσει.

«Ηρεμία και αυτοπεποίθηση», ήταν η απάντησή του για τα συναισθήματα που του βγάζει αυτή η ομάδα, με τον Κώστα Παπανικολάου να συμπληρώνει εξηγώντας ότι «Ηρεμία γιατί από την αρχή της χρονιάς είχαμε στόχο το Final Four και από την ημέρα που προκριθήκαμε είχαμε στόχο να φτάσουμε στον τελικό και αυτοπεποίθηση γιατί αυτό μου βγάζει αυτό το γκρουπ παικτών. Ειδικά με την συγκέντρωση που είχαμε απέναντι στη Φενέρ και με τον τρόπο που αγωνιστήκαμε, μου βγάζει αυτά τα συναισθήματα».

«Δεν έχει τελειώσει κάτι, δεν έχει τελειώσει η δουλειά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι βρισκόμαστε στον τελικό, αλλά θέλουμε να φτάσουμε ως το τέλος του δρόμου», τονίζει επίσης ο Κώστας Παπανικολάου, ο οποίος χαρακτήρισε μαγικό αυτό που έκανε ο κόσμος και το πόσο μεγάλη στήριξη έδωσε στην ομάδα του Πειραιά.

«Ήταν μαγικό και είμαι σίγουρος πως την Κυριακή θα είμαστε ακόμη πιο πολλοί, ώστε να μας δώσει ο κόσμος την ώθηση και να φτάσουμε όλοι μαζί σε αυτό που θέλουμε», είπε.