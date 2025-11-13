Με... συνταγή Παρί θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός AKTOR και τη Ρεάλ Μαδρίτης στο Παρίσι.

Την ίδια 12άδα επέλεξε ο Εργκίν Άταμαν και για το παιχνίδι των «πρασίνων» στην «Movistar Arena» κόντρα στην Ρεάλ.

Συγκεκριμένα έμεινε εκτός ο Γιάννης Κουζέλογλου από τη στιγμή που υπάρχουν 13 παίκτες στην αποστολή και συμπεριλήφθηκε κανονικά ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης.

Αυτό θα είναι και το δεύτερο επίσημο παιχνίδι του Κένεθ Φαρίντ με τη φανέλα του Παναθηναϊκού.