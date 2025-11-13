Παναθηναϊκός: Με την ίδια 12άδα και στη Μαδρίτη - Ποιος έμεινε εκτός
Την ίδια 12άδα επέλεξε ο Εργκίν Άταμαν και για το παιχνίδι των «πρασίνων» στην «Movistar Arena» κόντρα στην Ρεάλ.
Συγκεκριμένα έμεινε εκτός ο Γιάννης Κουζέλογλου από τη στιγμή που υπάρχουν 13 παίκτες στην αποστολή και συμπεριλήφθηκε κανονικά ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης.
Αυτό θα είναι και το δεύτερο επίσημο παιχνίδι του Κένεθ Φαρίντ με τη φανέλα του Παναθηναϊκού.
Η 12άδα του Παναθηναϊκού: Σορτς, Καλαϊτζάκης, Όσμαν, Σλούκας, Ρογκαβόπουλος, Σαμοντούροβ, Γκραντ, Ναν, Φαρίντ, Γκριγκόνις, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου.
