Παναθηναϊκός: Με την ίδια 12άδα και στη Μαδρίτη - Ποιος έμεινε εκτός

Γιώργος Κούβαρης
Παναθηναϊκός
Με... συνταγή Παρί θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός AKTOR και τη Ρεάλ Μαδρίτης στο Παρίσι.

Την ίδια 12άδα επέλεξε ο Εργκίν Άταμαν και για το παιχνίδι των «πρασίνων» στην «Movistar Arena» κόντρα στην Ρεάλ.

Συγκεκριμένα έμεινε εκτός ο Γιάννης Κουζέλογλου από τη στιγμή που υπάρχουν 13 παίκτες στην αποστολή και συμπεριλήφθηκε κανονικά ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης.

Αυτό θα είναι και το δεύτερο επίσημο παιχνίδι του Κένεθ Φαρίντ με τη φανέλα του Παναθηναϊκού.

Κένεθ Φαρίντ

Η 12άδα του Παναθηναϊκού: Σορτς, Καλαϊτζάκης, Όσμαν, Σλούκας, Ρογκαβόπουλος, Σαμοντούροβ, Γκραντ, Ναν, Φαρίντ, Γκριγκόνις, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου.

@Photo credits: Βαγγέλης Στόλης
     

