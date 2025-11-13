Euroleague: Το TOP-10 της 10ης αγωνιστικής με Χολ και Φαρίντ

Newsroom
Κένεθ Φαρίντ
H 10η αγωνιστική της Euoroleague, ολοκληρώθηκε με το TOP-10 να έχει ελληνικό «άρωμα», με τις εντυπωσιακές φάσεις που πρόσφεραν στο μπασκετικό κοινό οι Χολ και Φαρίντ.

Αρκετά «γεμάτο» ήταν για ακόμη μια αγωνιστική το TOP-10 της Euroleague με τις κορυφαίες φάσεις να ξεχωρίζουν και τους Χολ και Φαρίντ να βρίσκονται μέσα σε αυτές.

Ο Ντόντα Χολ βρέθηκε στο νούμερο «8» μετά το εντυπωσιακό alley-oop κάρφωμα που πέτυχε στη νίκη του Ολυμπιακού επί της Ζάλγκιρις το βράδυ της Τετάρτης (12/11).

Έπειτα ο Κένεθ Φαρίντ, με δύο εντυπωσιακές φάσεις που προσέφερε στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Παρί, κατέκτησε δύο θέσεις του TOP 10. Στο νούμερο «6« χάρη στην τάπα κόντρα στον Φαγιέ και αμέσως μετά στο νούμερο «2» με ένα εντυπωσιακό κάρφωμα.

Δείτε Επίσης

Ολυμπιακός, Μπαρτζώκας για ενίσχυση: «Θα αναγκαστούμε να ψάξουμε λύσεις στα γκαρντ»
Γιώργος Μπαρτζώκας

Δείτε το ΤΟΡ-10 της 11ης αγωνιστικής

 

     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     