H 10η αγωνιστική της Euoroleague, ολοκληρώθηκε με το TOP-10 να έχει ελληνικό «άρωμα», με τις εντυπωσιακές φάσεις που πρόσφεραν στο μπασκετικό κοινό οι Χολ και Φαρίντ.

Αρκετά «γεμάτο» ήταν για ακόμη μια αγωνιστική το TOP-10 της Euroleague με τις κορυφαίες φάσεις να ξεχωρίζουν και τους Χολ και Φαρίντ να βρίσκονται μέσα σε αυτές.

Ο Ντόντα Χολ βρέθηκε στο νούμερο «8» μετά το εντυπωσιακό alley-oop κάρφωμα που πέτυχε στη νίκη του Ολυμπιακού επί της Ζάλγκιρις το βράδυ της Τετάρτης (12/11).

Έπειτα ο Κένεθ Φαρίντ, με δύο εντυπωσιακές φάσεις που προσέφερε στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Παρί, κατέκτησε δύο θέσεις του TOP 10. Στο νούμερο «6« χάρη στην τάπα κόντρα στον Φαγιέ και αμέσως μετά στο νούμερο «2» με ένα εντυπωσιακό κάρφωμα.

Δείτε το ΤΟΡ-10 της 11ης αγωνιστικής