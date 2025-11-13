Euroleague: Το TOP-10 της 10ης αγωνιστικής με Χολ και Φαρίντ
Αρκετά «γεμάτο» ήταν για ακόμη μια αγωνιστική το TOP-10 της Euroleague με τις κορυφαίες φάσεις να ξεχωρίζουν και τους Χολ και Φαρίντ να βρίσκονται μέσα σε αυτές.
- Παπαπέτρου για Έβανς στο Gazz Floor by Novibet: «Μου θύμισε τον τραυματισμό του Λεσόρ, αλλά είναι ακόμα χειρότερο για τον Κίναν»
Ο Ντόντα Χολ βρέθηκε στο νούμερο «8» μετά το εντυπωσιακό alley-oop κάρφωμα που πέτυχε στη νίκη του Ολυμπιακού επί της Ζάλγκιρις το βράδυ της Τετάρτης (12/11).
Έπειτα ο Κένεθ Φαρίντ, με δύο εντυπωσιακές φάσεις που προσέφερε στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Παρί, κατέκτησε δύο θέσεις του TOP 10. Στο νούμερο «6« χάρη στην τάπα κόντρα στον Φαγιέ και αμέσως μετά στο νούμερο «2» με ένα εντυπωσιακό κάρφωμα.
Δείτε το ΤΟΡ-10 της 11ης αγωνιστικής
Some unreal plays from Round 10 🥶— EuroLeague (@EuroLeague) November 13, 2025
Check out the TOP 10 now 👀 agree, with the list?
Top Plays of the Round I @etihad pic.twitter.com/Kji1ome9tz
