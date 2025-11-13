Ολυμπιακός: Η παρακάμερα του αγώνα με την Ζάλγκιρις και η συγκινητική στιγμή με το «No Way».
Ο Ολυμπιακός επικράτησε εύκολα της Ζάλγκιρις με 95-78 και από την παρακάμερα του αγώνα ξεχώρισε η στιγμή που ο Κίναν Έβανς είδε την τύχη να του ξαναγυρνάει την πλάτη.
Χαρακτηριστικό το πλάνο που ο Έβανς, μην μπορώντας να πιστέψει τι έχει συμβεί, έλεγε «No Way» καθώς αποχωρούσε υποβασταζόμενος.
Οι αντιδράσεις των παικτών αλλά και των οπαδών είναι «ανατριχιαστικές» οι οποίοι είχαν σοκαριστεί βλέποντας τον Κίναν Έβανς να αποχωρεί από το παρκέ του ΣΕΦ.
Δείτε την παρακάμερα του Ολυμπιακού:
