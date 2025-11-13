Ο Ολυμπιακός δημοσίευσε την παρακάμερα του παιχνιδιού με τη Ζάλγκιρις, με ξεχωριστή στιγμή τον τραυματισμό του Κίναν Έβανς, που συγκλόνισε το ΣΕΦ.

Ο Ολυμπιακός επικράτησε εύκολα της Ζάλγκιρις με 95-78 και από την παρακάμερα του αγώνα ξεχώρισε η στιγμή που ο Κίναν Έβανς είδε την τύχη να του ξαναγυρνάει την πλάτη.

Χαρακτηριστικό το πλάνο που ο Έβανς, μην μπορώντας να πιστέψει τι έχει συμβεί, έλεγε «No Way» καθώς αποχωρούσε υποβασταζόμενος.

Οι αντιδράσεις των παικτών αλλά και των οπαδών είναι «ανατριχιαστικές» οι οποίοι είχαν σοκαριστεί βλέποντας τον Κίναν Έβανς να αποχωρεί από το παρκέ του ΣΕΦ.