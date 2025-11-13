Η Ντουμπάι BC ανακοίνωσε την απόκτηση τον Ματ Ράιαν που θα ενισχύσει την περιφερειακή γραμμή της ομάδας.

Ο Ματ Ράιν είναι και επίσημα παίκτης της Ντουμπάι BC. Ο Αμερικανός ύψους (1.98), θα κάνει την παρθενική του εμφάνιση στα παρκέ της Euroleague, έπειτα από τη θητεία του στο NBA.

Ο 28χρονος φόργουορντ έχει αγωνιστεί σε Σέλτικς, Λέικερς, Νικς, Τίμπεργουλβς και Πέλικανς.

Έχοντας πραγματοποιήσει 82 εμφανίσεις στο NBA μέτρησε μ.ο: 3.7 πόντους, 0.9 ριμπάουντ και 0.5 ασίστ σε 9.4 λεπτά συμμετοχής.