Euroleague: Ανακοίνωσε τον Ματ Ράιαν η Ντουμπάι BC
Η Ντουμπάι BC ανακοίνωσε την απόκτηση τον Ματ Ράιαν που θα ενισχύσει την περιφερειακή γραμμή της ομάδας.
Ο Ματ Ράιν είναι και επίσημα παίκτης της Ντουμπάι BC. Ο Αμερικανός ύψους (1.98), θα κάνει την παρθενική του εμφάνιση στα παρκέ της Euroleague, έπειτα από τη θητεία του στο NBA.
Ο 28χρονος φόργουορντ έχει αγωνιστεί σε Σέλτικς, Λέικερς, Νικς, Τίμπεργουλβς και Πέλικανς.
Έχοντας πραγματοποιήσει 82 εμφανίσεις στο NBA μέτρησε μ.ο: 3.7 πόντους, 0.9 ριμπάουντ και 0.5 ασίστ σε 9.4 λεπτά συμμετοχής.
Δείτε ΕπίσηςEuroleague Fantasy Rules: Οι δημοσιογράφοι του Gazzetta αναλύουν τις τοπ επιλογές για την 11η αγωνιστική
Η ανακοίνωση της Ντουμπάι BC:
@Photo credits: Dubai Basketball/instagram
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.