Euroleague Fantasy Rules: Οι δημοσιογράφοι του Gazzetta αναλύουν τις τοπ επιλογές για την 11η αγωνιστική
Ο μαραθώνιος της φετινής Euroleague έφτασε αισίως τις 10 αγωνιστικές και η δράση δεν έχει σταματημό.
Σε μια ακόμα διαβολοβδομάδα, οι αγωνιστικές ημέρες διαδέχονται η μία την άλλη και παράλληλα το Euroleague Fantasy Challenge παίρνει… φωτιά.
Οι αλλαγές από Matchday σε Matchday και το διαρκές «κυνήγι» για έξτρα μονάδες συνιστούν τις καλύτερες δυνατές επιλογές. Κι αυτές προσπαθούμε να βρίσκουμε στο Euroleague Fantasy Rules powered by bwin, επίσημης χορηγού του Euroleague Fantasy.
Στο νέο επεισόδιο, ο Νίκος Καρφής και ο Κωνσταντίνος Κωλαΐτης παρουσιάζουν τις ομάδες τους, λίγο πριν το πέρας της 11ης αγωνιστικής και των απεριόριστων αλλαγών που ακολουθούν!
Δες το βίντεο, πάρε ιδέες και κέρδισε μια θέση στην κορυφή της κατάταξης:
Και μην ξεχνάς, αν θες κι εσύ να κοντραριστείς με τις ομάδες των δημοσιογράφων του Gazzetta, έλα στη λίγκα του Euroleague Fantasy... Rules.
Κωδικός: 116450-CGISY
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.