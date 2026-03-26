Ο Μόουζες Ράιτ αποκάλυψε στο BasketNews πως ο Νάιτζελ Γουίλιαμ Γκος τον έπεισε να υπογράψει στη Ζάλγκιρις.

Ένα από τα πιο... καυτά ονόματα της φετινής EuroLeague ο Μόουζες Ράιτ, αποκάλυψε στο BasketNews πώς πήγε στη Ζάλγκιρις, ενώ τόνισε ότι και ο Νάιτζελ Γουίλιαμ Γκος έβαλε το «χεράκι» του.

Συγκεκριμένα οι δύο πρώην παίκτες του Ολυμπιακού... μετακόμισαν το περσινό καλοκαίρι από τον Πειραιά στο Κάουνας για λογαριασμό της λιθουανικής ομάδας. Ο Γκος είχε συμφωνήσει πρώτος με τον σύλλογο, ενώ ο Ράιτ βρισκόταν μια... ανάσα από την Μπάγερν Μονάχου, όμως ένα τηλεφώνημα από τον συμπαίκτη του, του άλλαξε γνώμη.

«Ειλικρινά, ήθελα το καλύτερο για τον Μόουζες. Αν δεν ήταν η σωστή απόφαση, δεν θα τον πίεζα. Αλλά είχα πολλές συζητήσεις με τη διοίκηση εδώ και ήξερα το πλάνο. Απλώς το υποστήριζα ακόμα περισσότερο. Ήξερα ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι ξεχωριστό με τη χημεία που χτίσαμε τα τελευταία δύο χρόνια στον Ολυμπιακό. Σίγουρα έκανα το… κομμάτι μου», είπε χαρακτηριστικά ο Γκος.

Στη συνέχεια ο Αμερικανός σέντερ αναφέρθηκε στις διαφορές που βρήκε στη Ζάλγκιρις από ότι στον Ολυμπιακό, τονίζοντας πως έμαθε πολλά από τους ψηλούς των «ερυθρολεύκων» που βρισκόταν «πίσω» τους.

«Σοβαρά όμως—εγώ και ο Νάιτζελ πάντα κερδίζουμε στην προπόνηση. Είχαμε πάντα εξαιρετική σύνδεση στις θέσεις “1” και “5” Ήταν αυτονόητο. Γιατί να μην πάω κάπου όπου είμαι ήδη άνετα με τον γκαρντ που γνωρίζω;»

«Ειλικρινά, απλώς παίρνω περισσότερα λεπτά συμμετοχής. Δεν θέλω να μειώσω σε καμία περίπτωση ό,τι συνέβαινε στον Ολυμπιακό. Ήμουν πίσω από δύο εξαιρετικούς σέντερ, οπότε έμαθα πολλά από αυτούς, και τώρα απλώς τα μεταφέρω στο παιχνίδι μου, έχοντας περισσότερο χρόνο στο παρκέ.

Πάντα είχα αυτή την αυτοπεποίθηση. Δεν χάθηκε όταν δεν έπαιζα. Πάντα ήξερα ποιος είμαι.Αλλά ερχόμενος εδώ, η αυτοπεποίθηση σίγουρα έχει μεγαλώσει σε σημείο που νιώθω ότι μπορούμε να κερδίσουμε οποιονδήποτε και ότι είμαι ένας από τους καλύτερους σέντερ στην EuroLeague».