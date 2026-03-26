Ο Νίκος ψέλνει στο Gazz Floor powered by Novibet: «Πού είναι ο "Ναν" του Ολυμπιακού;» (vid)

Ο Νίκος Παπαδογιάννης... ψέλνει μετά την ήττα του Ολυμπιακού από την Βαλένθια στον πόντο, στο Gazz Floor by Novibet της Τρίτης:

«Αυτό που αναρωτιόμουν στην τελική ευθεία, μπήκα στο στούντιο με τον Ολυμπιακό να είναι στο +7 και έλεγα μέσα μου: "Αν πάει το ματς στον πόντο, έχει ο Ολυμπιακός τον αντίστοιχο Ναν; Εχει ο Ολυμπιακός τον αντίστοιχο Χέιζ-Ντέιβις;

Δηλαδή, τι θέλω να πω: Μεγάλο μέρος της κριτικής που ασκείται στον Ολυμπιακό με δείγμα τα πολύ μεγάλα ματς που έχει παίξει στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια, βασικά κυρίως τα Final 4 κι εκείνο το αλεισμώνιτο ματς με τη Ρεάλ στο Κάουνας, είναι ότι ίσως δεν έχει τον άνθρωπο να βγει έξω τα συστήματα, να πάρει την κατάσταση στα χέρια του, να πει "κάντε όλοι στην άκρη κι η μπάλα δική μου"».

Αναλυτικά το ψαλτήρι του Νίκου Παπαδογιάννη στο 1.02.11 του παρακάτω Gazz Floor: