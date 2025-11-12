Το τρομερό πανό εμψύχωσης για τον Ακίλε Πολονάρα από Αρμάνι και Βιλερμπάν

Χρησιμοποιώντας δύο λέξεις γραμμένες σ’ ένα πανό, οι παίκτες της Αρμάνι και της Βιλερμπάν έστειλαν το δικό τους μήνυμα στήριξης στον Ακίλε Πολονάρα στη μεγάλη μάχη που δίνει ο Ιταλός αθλητής απέναντι στη λευχαιμία.

Ο Ακίλε Πολονάρα επέστρεψε σπίτι του, εκεί τον υποδέχθηκαν τα παιδιά του βαστώντας δύο πανό στα οποία εξέφραζαν την αγάπη τους. Πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης της Αρμάνι με τη Βιλερμπάν, οι αθλητές των δύο ομάδων επέλεξαν τον ίδιο τρόπο για να εμψυχώσουν τον Ιταλό αθλητή καθώς στάθηκαν στο κέντρο του γηπέδου απλώνοντας ένα τεράστιο πανό το οποίο έγραφε Forza Achille, θέλοντας έτσι να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους τον Πολονάρα.