Πολονάρα: Επέστρεψε σπίτι του και τον καλωσόρισαν τα παιδιά του
Ο Ακίλε Πολονάρα επέστρεψε σπίτι του από το νοσοκομείο και τα παιδιά του τού επιφύλαξαν μια συγκινητική υποδοχή.
Γύρισε σπίτι του ο Ακίλε Πολονάρα με τα παιδιά του να τον υποδέχονται με ένα συγκινητικό μήνυμα.
Πιο συγκεκριμένα, ο Πολονάρα, θα συνεχίσει τη «μάχη» που δίνει με τη λευχαιμία από το σπίτι του, με τα παιδιά του να τον καλωσορίζουν με δύο συγκινητικά πανό.
Μαζί του, ήταν και ο στενός του φίλος Νίκολα Ντε Ντέβιτις, όπου τον συνόδεψε στην επιστροφή του στο σπίτι, δίπλα στην οικογένειά του.
@Photo credits: instagram/ilpupazzo33
