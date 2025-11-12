Ο Ακίλε Πολονάρα επέστρεψε σπίτι του από το νοσοκομείο και τα παιδιά του τού επιφύλαξαν μια συγκινητική υποδοχή.

Γύρισε σπίτι του ο Ακίλε Πολονάρα με τα παιδιά του να τον υποδέχονται με ένα συγκινητικό μήνυμα.

Πιο συγκεκριμένα, ο Πολονάρα, θα συνεχίσει τη «μάχη» που δίνει με τη λευχαιμία από το σπίτι του, με τα παιδιά του να τον καλωσορίζουν με δύο συγκινητικά πανό.

Μαζί του, ήταν και ο στενός του φίλος Νίκολα Ντε Ντέβιτις, όπου τον συνόδεψε στην επιστροφή του στο σπίτι, δίπλα στην οικογένειά του.