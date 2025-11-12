Ντεκ ενόψει Παναθηναϊκού: «Έχουμε ένα παιχνίδι για να εξιλεωθούμε»

Ο Γκάμπριελ Ντεκ μίλησε για την αναμέτρηση της Ρεάλ κόντρα στον Παναθηναϊκό (13/11 - 21:45) στη Μαδρίτη, για την 11η αγωνιστική της Euroleague.

Η Ρεάλ φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό στη Μαδρίτη (12/11 - 21:45), ενόψει της 11ης αγωνιστικής της Euroleague, με τον Γκάμπριελ Ντεκ να στέκεται στο κομμάτι της συγκέντρωσης και της σκληρότητας που πρέπει να βγάλει η ομάδα του.

Συν τοις άλλοις πρόσθεσε, τι πρέπει να προσέξει η Ρεάλ και να βελτιώσει έπειτα από την ήττα επί της Βαλένθιας το βράδυ της Τρίτης (11/11).

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό απέναντι σε μια εξαιρετική ομάδα. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι για όλα τα 40 λεπτά, να παίξουμε σκληρά και να σκεφτόμαστε τους εαυτούς μας αν θέλουμε να πάρουμε τη νίκη».

Μας έλειψε λίγη σκληρότητα στη Βαλένθια. Επιθετικά, ο αντίπαλος μας έβγαλε εκτός παιχνιδιού κατά καιρούς με την επίθεσή του, και αυτό δεν μπορεί να συμβεί εναντίον του Παναθηναϊκού. Έχουμε ένα παιχνίδι για να εξιλεωθούμε. Θα είναι ένα πολύ απαιτητικό ματς. Ελπίζουμε να μπορέσουμε να τα πάμε καλά και να κάνουμε ένα σπουδαίο παιχνίδι στην έδρα μας.

Εξελισσόμαστε εβδομάδα με την εβδομάδα. Υπάρχουν πολλές νέες ιδέες και παίκτες που προσαρμόζονται. Είναι μια μεγάλη σεζόν και υπάρχουν πολλά παιχνίδια. Ας ελπίσουμε ότι θα συνεχίσουμε την ανοδική τάση και θα φτάσουμε στο τέλος της σεζόν ανταγωνιζόμενοι πολύ καλά.

Όσο για τη θέση μου, παίζω όπου θέλει ο Σκαριόλο. Προσπαθώ να συνεισφέρω και να βοηθήσω την ομάδα να κερδίζει παιχνίδια. Νιώθω καλά σωματικά και είμαι χαρούμενος που είμαι στην ομάδα. Μερικές φορές το τρίποντο μπαίνει και μερικές όχι, πρέπει να το παίρνεις χαλαρά».