Κουτάισι - Περιστέρι 53-101: Σαρωτικό στην Τιφλίδα και πρόκριση στην επόμενη φάση του FIBA Europe Cup

Κουτάισι - Περιστέρι 53-101: Σαρωτικό στην Τιφλίδα και πρόκριση στην επόμενη φάση του FIBA Europe Cup

Γιώργος Κούβαρης

bet365

Άστραψε και βρόντηξε το Περιστέρι στην Τιφλίδα και με το εντυπωσιακό 101-53 κόντρα στην Κουτάισι πήρε και τυπικά την πρόκριση στην επόμενη φάση του Fiba Europe Cup.

Σαρωτική ήταν η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου στη Γεωργία καθώς επιβλήθηκε άνετα της γηπεδούχου Κουτάισι με 48 πόντους διαφορά και πήρε το εισιτήριο για τους «16» της διοργάνωσης. Άλλωστε το τελικό σκορ «μιλάει» από μόνο του όσον αφορά τα όσα συνέβησαν το απόγευμα της Τετάρτης (12/11) στην Τιφλίδα.

Από το πρώτο ημίχρονο το Περιστέρι είχε φροντίσει να «καθαρίσει» με την υπόθεση της νίκης, κάτι που έδωσε τη δυνατότητα στον τεχνικό της ομάδας να ανοίξει το rotation και να δώσει χρόνο συμμετοχής σε όλους τους παίκτες. Ο Βαν Τούμπεργκεν επέστρεψε από τραυματισμό και ήταν ο πρώτος σκόρερ της ομάδας του με 18 πόντους και 3/5 τρίποντα, ενώ ακολούθησαν σε απόδοση οι Καρντένας (14π., 7/8δίπ), Αμπερκρόμπι (12π.) και Καλαμανάκης (10π.)

Η ομάδα των δυτικών προαστίων της Αθήνας έδειξε από... νωρίς τα δόντια της και δεν αντιμετώπισε κανένα απολύτως πρόβλημα. Μάλιστα ο Βασίλης Ξανθόπουλος είχε την ευκαιρία να δώσει χρόνο συμμετοχής και στους νεαρούς παίκτες όπως οι Θωμάκος, Παπαγεωργίου και Τζιάλλας.

Το «κλου» του αγώνα ήταν το τρομερό τρίποντο στο οποίο ευστόχησε ο Βασίλης Μουράτος από τη... μία άκρη του γηπέδου στην άλλη με τη λήξη του α' ημιχρόνου.

 
  • MVP Ο... Τζέικ Βαν Τούμπεργκεν καθώς σε 20 λεπτά συμμετοχής είχε 18 πόντους με 3/5 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 3/4 βολές, 3 ριμπαουντ, 2 κλεψίματα, 1 ασίστ και 1 λάθος.
  • KΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ Ο... Ταϊρί Μπόικιν ο οποίος τελείωσε το ματς με 13 πόντους και 5/12 εντός παιδιάς.
  • ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... ήταν τα 30 λάθη (!!) της Κουτάισι και τα 13 εύστοχα τρίποντα του Περιστερίου.

Τα δεκάλεπτα: 16-22, 23-48, 39-74, 53-101.

BC Kutaisi 2010FG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
0Bakar Berekashvili20:0800/20.0%0/20.0%0/00.0%0/00.0%03300201-28-
1Dachi Kavtaradze14:2751/250.0%1/250.0%0/00.0%3/650.0%11201200-171
3Detrek Browning00:0000/00.0%0/00.0%0/00.0%0/00.0%00000000--
4Nikolozi Soselia19:39113/475.0%2/2100.0%1/250.0%4/4100.0%14512110-2316
5Tyree Boykin *22:34135/1241.7%2/366.7%3/933.3%0/00.0%01102300-304
6Luka Alavidze *23:17125/955.6%4/757.1%1/250.0%1/250.0%03333620-219
8Gera Tcheishvili11:4421/425.0%1/333.3%0/10.0%0/00.0%01111310-18-1
15Temo Dvalishvili07:5851/333.3%1/250.0%0/10.0%3/475.0%02201000-104
16Giorgi Sulaberidze *33:4231/714.3%0/20.0%1/520.0%0/00.0%07712400-401
24Nika Darbaidze *22:4700/20.0%0/10.0%0/10.0%0/00.0%04410400-28-1
25Marqus Gilson *23:4421/425.0%1/425.0%0/00.0%0/00.0%01113530-25-1
Team/Coaches24600
TOTAL2005318/4936.7%12/2842.9%6/2128.6%11/1668.8%431358153071

Peristeri BetssonFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
0Ty Nichols *14:5983/837.5%1/250.0%2/633.3%0/10.0%224223-99
1Alvaro Cardenas Torre *18:02147/887.5%7/887.5%0/00.0%0/00.0%1012104-2420
2Jacob Van Tubbergen *20:07186/1060.0%3/560.0%3/560.0%3/475.0%1231212-1718
3Gregory Petrakis *22:2242/922.2%2/450.0%0/50.0%0/00.0%123011--25-1
4Samuel Payne *19:4484/666.7%4/666.7%0/00.0%0/00.0%3691115-2920
7Vasilis Mouratos20:0462/825.0%1/616.7%1/250.0%1/1100.0%077642112313
8Alexandros Thomakos19:5393/560.0%0/00.0%3/560.0%0/00.0%1120102-3111
9Nikolaos Tziallas02:4921/1100.0%1/1100.0%0/00.0%0/00.0%0000000-42
11Riley Abercrombie17:38124/1136.4%2/450.0%2/728.6%2/2100.0%2241000-2310
14Dimitrios Kaklamanakis20:16105/955.6%5/955.6%0/00.0%0/00.0%1564022-1916
22CJ Harris15:2041/520.0%1/425.0%0/10.0%2/2100.0%0223412-276
77Dimitrios Papageorgiou08:4662/366.7%0/00.0%2/366.7%0/00.0%0001300-96
Team/Coaches31401
TOTAL20010140/8348.2%27/4955.1%13/3438.2%8/1080.0%133043231911211
@Photo credits: FIBA
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

     

    FIBA EUROPE CUP Τελευταία Νέα