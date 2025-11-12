Άστραψε και βρόντηξε το Περιστέρι στην Τιφλίδα και με το εντυπωσιακό 101-53 κόντρα στην Κουτάισι πήρε και τυπικά την πρόκριση στην επόμενη φάση του Fiba Europe Cup.

Σαρωτική ήταν η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου στη Γεωργία καθώς επιβλήθηκε άνετα της γηπεδούχου Κουτάισι με 48 πόντους διαφορά και πήρε το εισιτήριο για τους «16» της διοργάνωσης. Άλλωστε το τελικό σκορ «μιλάει» από μόνο του όσον αφορά τα όσα συνέβησαν το απόγευμα της Τετάρτης (12/11) στην Τιφλίδα.

Από το πρώτο ημίχρονο το Περιστέρι είχε φροντίσει να «καθαρίσει» με την υπόθεση της νίκης, κάτι που έδωσε τη δυνατότητα στον τεχνικό της ομάδας να ανοίξει το rotation και να δώσει χρόνο συμμετοχής σε όλους τους παίκτες. Ο Βαν Τούμπεργκεν επέστρεψε από τραυματισμό και ήταν ο πρώτος σκόρερ της ομάδας του με 18 πόντους και 3/5 τρίποντα, ενώ ακολούθησαν σε απόδοση οι Καρντένας (14π., 7/8δίπ), Αμπερκρόμπι (12π.) και Καλαμανάκης (10π.)

Η ομάδα των δυτικών προαστίων της Αθήνας έδειξε από... νωρίς τα δόντια της και δεν αντιμετώπισε κανένα απολύτως πρόβλημα. Μάλιστα ο Βασίλης Ξανθόπουλος είχε την ευκαιρία να δώσει χρόνο συμμετοχής και στους νεαρούς παίκτες όπως οι Θωμάκος, Παπαγεωργίου και Τζιάλλας.

Το «κλου» του αγώνα ήταν το τρομερό τρίποντο στο οποίο ευστόχησε ο Βασίλης Μουράτος από τη... μία άκρη του γηπέδου στην άλλη με τη λήξη του α' ημιχρόνου.

MVP Ο... Τζέικ Βαν Τούμπεργκεν καθώς σε 20 λεπτά συμμετοχής είχε 18 πόντους με 3/5 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 3/4 βολές, 3 ριμπαουντ, 2 κλεψίματα, 1 ασίστ και 1 λάθος.

KΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ Ο... Ταϊρί Μπόικιν ο οποίος τελείωσε το ματς με 13 πόντους και 5/12 εντός παιδιάς.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... ήταν τα 30 λάθη (!!) της Κουτάισι και τα 13 εύστοχα τρίποντα του Περιστερίου.

Τα δεκάλεπτα: 16-22, 23-48, 39-74, 53-101.

BC Kutaisi 2010 FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 0 Bakar Berekashvili 20:08 0 0/2 0.0% 0/2 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 3 3 0 0 2 0 1 -28 - 1 Dachi Kavtaradze 14:27 5 1/2 50.0% 1/2 50.0% 0/0 0.0% 3/6 50.0% 1 1 2 0 1 2 0 0 -17 1 3 Detrek Browning 00:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 4 Nikolozi Soselia 19:39 11 3/4 75.0% 2/2 100.0% 1/2 50.0% 4/4 100.0% 1 4 5 1 2 1 1 0 -23 16 5 Tyree Boykin * 22:34 13 5/12 41.7% 2/3 66.7% 3/9 33.3% 0/0 0.0% 0 1 1 0 2 3 0 0 -30 4 6 Luka Alavidze * 23:17 12 5/9 55.6% 4/7 57.1% 1/2 50.0% 1/2 50.0% 0 3 3 3 3 6 2 0 -21 9 8 Gera Tcheishvili 11:44 2 1/4 25.0% 1/3 33.3% 0/1 0.0% 0/0 0.0% 0 1 1 1 1 3 1 0 -18 -1 15 Temo Dvalishvili 07:58 5 1/3 33.3% 1/2 50.0% 0/1 0.0% 3/4 75.0% 0 2 2 0 1 0 0 0 -10 4 16 Giorgi Sulaberidze * 33:42 3 1/7 14.3% 0/2 0.0% 1/5 20.0% 0/0 0.0% 0 7 7 1 2 4 0 0 -40 1 24 Nika Darbaidze * 22:47 0 0/2 0.0% 0/1 0.0% 0/1 0.0% 0/0 0.0% 0 4 4 1 0 4 0 0 -28 -1 25 Marqus Gilson * 23:44 2 1/4 25.0% 1/4 25.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 1 1 1 3 5 3 0 -25 -1 Team/Coaches 2 4 6 0 0 TOTAL 200 53 18/49 36.7% 12/28 42.9% 6/21 28.6% 11/16 68.8% 4 31 35 8 15 30 7 1