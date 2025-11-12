Ο τραυματισμός του Εμπούκα Ιζούντου φαίνεται πιο σοβαρός, καθώς χρειάστηκε αναπηρικό αμαξίδιο κατά τη μεταφορά του στο αεροδρόμιο.

Η Dubai Basketball έβαλε φρένο στο σερί του Ερυθρού Αστέρα, επικρατώντας με 102-86, ωστόσο η ομάδα του Σάσα Ομπράντοβιτς είδε τη λίστα των τραυματιών της να μεγαλώνει ακόμα περοσσότερο με τους Εμπούκα Ιζούντου και Τσίμα Μονέκε (που αντιμετωπίζει πρόβλημα στους προσαγωγούς) να προστίθενται σε αυτή.

Οι παίκτες του Ερυθρού Αστέρα επέστρεψαν λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι από το Ντουμπάι στο Βελιγράδι και κατά την άφιξή τους έγινε εμφανές πως ο τραυματισμός του Ιζούντου στον αστράγαλο δεν είναι κάτι απλό. Ο σέντερ των «ερυθρόλευκων» αποχώρησε με αναπηρικό αμαξίδιο από το αεροδρόμιο, ενώ η ακριβής του κατάσταση και η διάρκεια της απουσίας του θα γίνουν γνωστές μετά από τις απαραίτητες εξετάσεις. Τα σέρβικα μέσα κάνουν λόγο για απουσία τουλάχιστον δύο ή τριών εβδομάδων.

Έτσι, ο Ερυθρός Αστέρας θα υποδεχθεί τη Μονακό την Πέμπτη (13/11) με τους Ντονάτας Μοτιεγιούνας και Ούρος Πλάβσιτς στις θέσεις των σέντερ. Εκτός ομάδας λόγω τραυματισμών παραμένουν οι Τζόελ Μπολόμποϊ, Χαβιέρ Ριβέρο, Αϊζάια Κίναν, Τάισον Κάρτερ, Ντεβόντε Γκρέιαμ και Τζόρνταν Νουόρα, ο οποίος πιθανόν να επιστρέψει στη 12άδα.