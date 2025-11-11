Φορτσάτος μπήκε στο ντεμπούτο του ο Κένεθ Φαρίντ με τη φανέλα του Παναθηναϊκού κόντρα στην Παρί κερδίζοντας τις εντυπώσεις.

Ο Παναθηναϊκός ήθελε να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα στη Euroleague και φιλοξενήθηκε στο Παρίσι κόντρα στην Παρί σε ένα πολύ απαιτητικό ματς.

Ένα από τα πρόσωπα της αναμέτρησης ήταν ο Κένεθ Φαρίντ που πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με τα «πράσινα» στο πρώτο ματς της διαβολοβδομάδας. Μάλιστα, ο νέος σέντερ του Παναθηναϊκού έκλεψε από νωρίς την παρασταση!

Οι «πράσινοι» έχουν τα γνωστά τους προβλήματα στη θέση του σέντερ, για την 10η αγωνιστική της EuroLeague, καθώς οι Ρισόν Χολμς, Ομέρ Γιούρτσεβεν και Ματίας Λεσόρ είναι εκτός λόγω των τραυματισμών τους κι έτσι το νέο απόκτημα του Παναθηναϊκού πήρε με το... καλημέρα σας θέση βασικού!

Ο «Manimal» του τριφυλλιού τράβηξε εύλογα όλα τα βλέμματα πάνω του ολοκληρώνοντας το ημίχρονο με 8 πόντους, 7 ριμπάουντ (τα 5 επιθετικά) και 3 τάπες με μόλις ένα λάθος σε 13:54 λεπτά συμμετοχής. Η EuroLeague μάλιστα του αφιέρωσε σχετική ανάρτηση εξαιτίας του δυναμικού του ντεμπούτου.