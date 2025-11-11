Παρί - Παναθηναϊκός: Ο Φαρίντ απελευθέρωσε τον «Μάνιμαλ» στο ημίχρονο του ματς
Ο Παναθηναϊκός ήθελε να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα στη Euroleague και φιλοξενήθηκε στο Παρίσι κόντρα στην Παρί σε ένα πολύ απαιτητικό ματς.
Ένα από τα πρόσωπα της αναμέτρησης ήταν ο Κένεθ Φαρίντ που πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με τα «πράσινα» στο πρώτο ματς της διαβολοβδομάδας. Μάλιστα, ο νέος σέντερ του Παναθηναϊκού έκλεψε από νωρίς την παρασταση!
Δείτε ΕπίσηςΠαρί - Παναθηναϊκός: Ο Φαρίντ έπαιξε άμυνα, διέσχισε όλο το γήπεδο και πήρε επιθετικό ριμπάουντ χωρίς παπούτσι!
Οι «πράσινοι» έχουν τα γνωστά τους προβλήματα στη θέση του σέντερ, για την 10η αγωνιστική της EuroLeague, καθώς οι Ρισόν Χολμς, Ομέρ Γιούρτσεβεν και Ματίας Λεσόρ είναι εκτός λόγω των τραυματισμών τους κι έτσι το νέο απόκτημα του Παναθηναϊκού πήρε με το... καλημέρα σας θέση βασικού!
Ο «Manimal» του τριφυλλιού τράβηξε εύλογα όλα τα βλέμματα πάνω του ολοκληρώνοντας το ημίχρονο με 8 πόντους, 7 ριμπάουντ (τα 5 επιθετικά) και 3 τάπες με μόλις ένα λάθος σε 13:54 λεπτά συμμετοχής. Η EuroLeague μάλιστα του αφιέρωσε σχετική ανάρτηση εξαιτίας του δυναμικού του ντεμπούτου.
THE MANIMAL HAS BEEN UNLEASHED pic.twitter.com/c9oGMVa5Hn— EuroLeague (@EuroLeague) November 11, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.