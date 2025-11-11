Ο Κένεθ Φαρίντ μπορεί να έχασε το παπούτσι του, αλλά αυτό δεν τον εμπόδισε από το να συνεχίσει να παίζει!

Απίθανα πράγματα συμβαίνουν στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Παρί για τη 10η αγωνιστική της EuroLeague.

Ένα από τα πρόσωπα της αναμέτρησης ήταν ο Κένεθ Φαρίντ που πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με τα «πράσινα» στο πρώτο ματς της διαβολοβδομάδας. Μάλιστα, ο νέος σέντερ του Παναθηναϊκού έκλεψε από νωρίς την παρασταση!

Ο λόγος; Του έφυγε το παπούτσι κατά τη διάρκεια της επίθεσης των Γάλλων, ο Σορτς το πέταξε εκτός παρκέ και ο Φαρίντ συνέχιζε να παίζει με την κάλτσα! Ο Φαρίντ όχι μόνο έβγαλε με επιτυχία την άμυνα, αλλά έτρεξε στον αιφνιδιασμό με το ένα παπούτσι μόνο παίρνοντας το επιθετικό ριμπάουντ και κερδίζοντας και το φάουλ.

Στη συνέχεια ο Τι Τζέι Σορτς ήταν εκείνος που έφερε στον συμπαίκτη του το παπούτσι του με εκείνον να το φορά πριν εκτελέσει τις βολές του.

Δείτε το βίντεο