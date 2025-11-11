Γκιεντράιτις για Ολυμπιακό: «Θα είναι καυτή η ατμόσφαιρα, μας περιμένει μια δύσκολη μονομαχία»

Ο Ντοβίντας Γκιεντράιτις, μίλησε ενόψει του αγώνα του Ολυμπιακού απέναντι στη Ζάλγκιρις στο ΣΕΦ (12/11 - 21:15), τονίζοντας πως τους περιμένει μια δύσκολη μονομαχία στην καυτή έδρα των «ερυθρολεύκων».

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Ζάλγκιρις (12/11 - 21:15), στο ΣΕΦ,ενόψει της 10ης αγωνιστικής της Euroleague, με τον Ντοβίντας Γκιεντράιτις να αναφέρεται στο βαθμό επικυδυνότητας που κρύβει η συγκεκριμένη αναμέτρηση και πως θα έχουν να αντιμετωπίσουν μια καυτή ατμόσφαιρα στο ΣΕΦ.



Αναλυτικά οι δηλώσεις του Λιθουανού γκαρντ:

«Ο Ολυμπιακός είναι μια πολύ επικίνδυνη ομάδα, όλοι το ξέρουμε αυτό. Έχουν μεγάλο ροτέισον και πλέον ο Κίναν Έβανς επέστρεψε. Θα πρέπει να σταματήσουμε σχεδόν όλους τους παίκτες - από τον Βεζένκοφ μέχρι τον Έβανς, αν παίξει. Θα παίξουμε στο γήπεδο τους, θα είναι καυτή η ατμόσφαιρα, οπότε μας περιμένει μια δύσκολη μονομαχία. Νομίζω ότι η συμβολή κάθε παίκτη θα είναι πολύ σημαντική. Δεν χρειάζεται να καταρρεύσουμε ψυχολογικά, γνωρίζουμε τι μακρινά ταξίδια και δύσκολοι αγώνες μας περιμένουν. Και οι δύο αγώνες είναι εκτός έδρας, οπότε πρέπει να είμαστε σε καλή ψυχολογική διάθεση»

Ο Γκιεντράιτις επέστρεψε στην ενεργό δράση έπειτα από την πολύμηνη απουσία του, λόγω τραυματισμού, στο ματς κόντρα στη Νεβέζις την Κυριακή (9/11), έχοντας 13 πόντους, 2 ριμπάουντ και 3 αίστ σε 21 λεπτά συμμετοχής.