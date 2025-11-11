Η Παρί με μια ανάρτηση στα social media συγκίνησε, δείχνοντας πλάνα από την επιστροφή του Τι Τζέι Σορτς στο Παρίσι και την υποδοχή που του επιφύλαξαν οι πρώην συμπαίκτες του.

Με μια «θερμή» υποδοχή καλωσόρισαν οι παίκτες της Παρί τον Τι Τζέι Σορτς, με το βίντεο που κυκλοφόρησε η γαλλική ομάδα να αναφέρει χαρακτηριστικά: «Who's cutting onions», τονίζοντας τη συγκινητική επιστροφή του γκαρντ του Παναθηναϊκού στο Παρίσι.

Τα πλάνα δείχνουν τις αγκαλιές του Σορτς με τους πρώην συμπαίκτες του, καθώς και μια φανέλα που έκανε δώρο ο Αμερικανός στον φίλο και πρώην συμπαίκτη του, Ναντίρ Ιφί.

Στα σχόλια της δημοσίευσης, η Euroleague, πρόσθεσε: «Δεν περιμένω να κλάψω σήμερα», και ο Τι Τζέι Σορτς απάντησε με καρδούλες στο βίντεο κάτω από το σχετικό βίντεο.