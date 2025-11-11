Το φορμάτ του NBA All-Star Game θα είναι ΗΠΑ εναντίον Υπολοίπου Κόσμου, και ο Εργκίν Άταμαν κλήθηκε να σχηματίσει την πεντάδα που θα μπορούσε να σταθεί απέναντι στους Αμερικανούς.

Το ΝΒΑ τα τελευταία χρόνια πειραματίζεται συνεχώς με το All-Star Game. Από το κλασικό East vs. West, περάσαμε το 2018 στο φορμάτ των draft, με αρχηγούς όπως ο ΛεΜπρόν Τζέιμς και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Φέτος επανέρχεται το στοιχείο του USA vs. World, και ο Εργκίν Άταμαν κλήθηκε να επιλέξει την πεντάδα από τον Υπόλοιπο Κόσμο που θα μπορούσε να σταθεί απέναντι στους Αμερικανούς.

«Πιστεύω ότι η ευρωπαϊκή ομάδα θα νικήσει. Θα είναι ένα ενδιαφέρον παιχνίδι. Η αγαπημένη μου ομάδα είναι η ευρωπαϊκή. Θέλω να ξεκινήσω με τον Γιάννη, σίγουρα, τον Αλπερέν Σενγκούν, τον παίκτη μου, τον Γιόκιτς, επίσης σίγουρα, τον Ντόντσιτς και ίσως τον Μάρκανεν», ανέφερε ο Τούρκος προπονητής του Παναθηναϊκού μιλώντας στο Arena Sport.

Το All-Star Weekend 2026 θα διεξαχθεί στο Λος Άντζελες.