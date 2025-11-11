Άταμαν, Παναθηναϊκός: Η ευρωπαϊκή πεντάδα για το NBA All-Star Game
Το ΝΒΑ τα τελευταία χρόνια πειραματίζεται συνεχώς με το All-Star Game. Από το κλασικό East vs. West, περάσαμε το 2018 στο φορμάτ των draft, με αρχηγούς όπως ο ΛεΜπρόν Τζέιμς και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.
Φέτος επανέρχεται το στοιχείο του USA vs. World, και ο Εργκίν Άταμαν κλήθηκε να επιλέξει την πεντάδα από τον Υπόλοιπο Κόσμο που θα μπορούσε να σταθεί απέναντι στους Αμερικανούς.
«Πιστεύω ότι η ευρωπαϊκή ομάδα θα νικήσει. Θα είναι ένα ενδιαφέρον παιχνίδι. Η αγαπημένη μου ομάδα είναι η ευρωπαϊκή. Θέλω να ξεκινήσω με τον Γιάννη, σίγουρα, τον Αλπερέν Σενγκούν, τον παίκτη μου, τον Γιόκιτς, επίσης σίγουρα, τον Ντόντσιτς και ίσως τον Μάρκανεν», ανέφερε ο Τούρκος προπονητής του Παναθηναϊκού μιλώντας στο Arena Sport.
Το All-Star Weekend 2026 θα διεξαχθεί στο Λος Άντζελες.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.