Μονακό και Παρί κοντράρονται (10/05, 20:15) για την 29η αγωνιστική του γαλλικού πρωταθλήματος, με τον Έλι Οκόμπο να μη θέλει να παίξει στον αγώνα, λόγω οικονομικών εκκρεμοτήτων.

Τα οικονομικά προβλήματα που πλήττουν τη Μονακό είναι γωνστά εδώ και αρκετό καιρό, με τον Έλι Οκόμπο να μη θέλει να δώσει το «παρών» στην αναμέτρηση με τη Παρί, λόγω εκκρεμοτήτων.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με όσα αναφέρει η «L'equipe», ο γκαρντ των Μονεγάσκων δεν έχει λάβει την πληρωμή του για τον μήνα Απρίλιο και δεν θέλει να παίξει στο ματς για το γαλλικό πρωτάθλημα κόντρα στην Παρί.

Μάλιστα ο Οκόμπο είχε απειλήσει να μην αγωνιστεί και κόντρα στον Ολυμπιακό για τα play-offs της EuroLeague, ωστόσο οι συμπαίκτες του, του άλλαξαν γνώμη και έπαιξε τελικά στη σειρά.

Ο Έλι Οκόμπο, αποτέλεσε ένα από τους πιο σημαντικούς παράγοντες τη φετινή σεζόν για τη Μονακό στη EuroLeague, έχοντας μ.ο 11.2 πόντους, 2.4 ριμπάουντ και 4.9 ασίστ ανά αγώνα.