Η Παρί θα φιλοξενήσει τον Παναθηναϊκό ενόψει της 10ης αγωνιστικής της Euroleague στο Παρίσι (11/11- 22:00) , με τον Τι Τζέι Σορτς, να επιστρέφει για πρώτη φορά ως αντίπαλος στο γήπεδο που «έλαμψε».

Ο Τι Τζέι Σορτς, το καλοκαίρι που μας πέρασε μετακινήθηκε από το Παρίσι στην Αθήνα για χάρη του Παναθηναϊκού, αφήνοντας την Παρί που έφτασε ως την κορυφή του Eurocup τη σεζόν 2023-2024 και οδηγώντας την ως τα play-offs της Euroleague, ένα χρόνο αργότερα.

Το βράδυ της Τρίτης (11/11) επιστρέφει για πρώτη φορά ως αντίπαλος της αγαπημένης του ομάδας που πρωταγωνίστησε για δύο χρόνια.

«Έλαμψε» στην πόλη του φωτός

Όλα ξεκίνησαν το καλοκαίρι του 2023, αποχαιρετώντας τη Βόννη, την ομάδα που την οδήγησε ως την κορυφή του BCL τη σεζόν 2022-23. Εκεί ψηφίστηκε MVP της διοργάνωσης, πετυχαίνοντας 29 πόντους στον τελικό κόντρα στη Χάποελ Ιερουσαλήμ, χαρίζοντας στον γερμανικό σύλλογο το πρώτο τρόπαιο στην ιστορία του.

Στις 8 Ιουλίου του 2023 υπέγραψε διετές συμβόλαιο με την Παρί. Εκείνη η ημερομηνία έμελλε να του αλλάξει τη ζωή όπως και του Κώστα Σλούκα που υπέγραψε με τον Παναθηναϊκό.

Δύο χρόνια αργότερα αμφότεροι βρίσκονται στον Παναθηναϊκό, με στόχο την επιστροφή του «τριφυλλιού» στην κορυφή της Ευρώπης.

Με τη φανέλα της Παρί, ο Αμερικανός, έφτασε ως την κορυφή του Eurocup τη σεζόν 2023-24, ενώ ήταν και ο πολυτιμότερος παίκτης της ομάδας στην παρθενική της συμμετοχή στην Euroleague την αγωνιστική χρονιά 2024-2025.

Επιπλέον την οδήγησε ως την κατάκτηση του γαλλικού πρωταθλήματος, τη σεζόν 2024-25, κλείνοντας τον κύκλο του στο Παρίσι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Ένα χρόνο αργότερα με τα «πράσινα» αυτή τη φορά, ο Τι Τζέι Σορτς επιστρέφει στην πόλη του φωτός για να παίξει αντίπαλος με την ομάδα που «έλαμψε» και της χρωστάει το επόμενο βήμα που πραγματοποίησε στην καριέρα του.

Ο βραχύσωμος παίκτης, στην πρώτη του χρονιά στην ομάδα του Παρισιού είχε 18 πόντους, 3.4 ριμπάουντ και 7.3 ασίστ μ.ο στο Eurocup, ενώ στην παρθενική του συμμετοχή στην Euroleague, ολοκλήρωσε τη χρονιά με 18.7 πόντους, 2.7 ριμπάουντ και 7.5 ασίστ μ.ο.

Μέχρι στιγμής δεν έχει τα βρει τα πατήματά του με το «τριφύλλι» στο στήθος, και το ματς κόντρα στην πρώην ομάδα του, πιθανόν να αποτελέσει το έναυσμα για τη δύσκολη συνέχεια στην απαιτητική χρονιά.

Η Παρί με σχετική ανάρτησή της στα social media, ανυπομονεί να ξαναδεί τον κοντό της «μάγο», να επιστρέφει στο μέρος που το αποκαλούσε «σπίτι» του για δύο χρόνια, ετοιμάζοντας μια υποδοχή αντάξια των όσων πρόσφερε στην ομάδα.

Από την πλευρά του ο Σορτς, έστειλε το δικό του μήνυμα ενόψει της επιστροφής του, αναφέροντας πως ανυπομονεί να ξαναδεί οικεία πρόσωπα.