Σερέλης: «Ήταν ίσως φάουλ στον Νάιτζελ, αλλά γενικά είναι αλήθεια πως έπαιξαν καλύτερα από εμάς»

Ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε και ηττήθηκε από την Παρί με 99-104, με τον Χρήστο Σερέλη να αναφέρεται στις δηλώσεις του στα στοιχεία που κόστισαν την ήττα στην ομάδα του.

Στη συνέχεια ο 51χρονος τεχνικός μίλησε και για τα τρίποντα, ενώ έκανε και σχόλιο για την ποδοσφαιρική πρόκριση των «πρασίνων».

Αναλυτικά όσα είπε ο Χρήστος Σερέλης:

«Συγχαρητήρια στην Παρί, έκανε πολύ καλό ματς. Αμυντικά δεν ξεκινήσαμε καλά το ματς. Τους αφήσαμε να σκοράρουν από το τρανζίσιον, από πικ-εν-ρολ, η 1v1 άμυνά μας ήταν κακή και σκόραραν σχεδόν 60 πόντους. Είχαν αυτοπεποίθηση στο δεύτερο ημίχρονο. Προσπαθήσαμε αλλά δεν παίξαμε καλά. Μόνο στα τελευταία πέντε λεπτά παίξαμε επιθετική άμυνα, σταματήσαμε την δημιουργία των point - guards τους και σκοράραμε δύσκολα, μεγάλα σουτ με τους Χέις-Ντέιβις και Ρογκαβόπουλος. Είχαμε την ευκαιρία να κερδίσουμε στην τελευταία επίθεση. Ήταν ίσως φάουλ στον Νάιτζελ, αλλά γενικά είναι αλήθεια πως έπαιξαν καλύτερα από εμάς και χάσαμε το ματς επειδή δεν παίξαμε καλή άμυνα».

Για το τι πρέπει να αλλάξει άμυνα για να έρθει το turning point και για την πρόκριση του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού στους «16» του Europa League: «Η Παρί είναι απειλητική από τα πρώτα δευτερόλεπτα του αγώνα. Είναι κάτι που το γνωρίζουμε, όλα τα παιδιά το ξέρουν γιατί παίζουν χρόνια στην EuroLeague αλλά δεν είναι το σύνηθες. Νομίζω αυτό ήταν το κομμάτι στο οποίο δεν τα καταφέραμε καθόλου καλά. Δεν ήμασταν επιθετικοί και σκληροί στα πρώτα δευτερόλεπτα της άμυνάς μας. Ήταν αυτό που ζητούσαμε σε όλο τον αγώνα και στο τέλος έγινε.

Η Παρί έπαιζε με έναν χειριστή και στα τελευταία πέντε λεπτά τον αποκόψαμε από την υπόλοιπη ομάδα και για αυτό καταφέραμε να βγάλουμε κάποιες άμυνες και να μπούμε στο παιχνίδι με κάποια δύσκολα σουτ και χωρίς να παίζουμε το γνωστό μας επιθετικό παιχνίδι. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι να είμαστε πιο συγκεντρωμένοι αμυντικά στο πλάνο που έχουμε. Δε συγχωρούνται πλέον λάθη, δικαιολογίες.

Δε συγχωρείται μία κακή συγκέντρωση που μπορεί να έχεις ένας παίκτης ή όλη η ομάδα. Δεν υπάρχουν πολλά παιχνίδια για να κάνουμε το comeback. Όλες οι ομάδες μπορούν να κερδίσουν τους πάντες. Έχουμε χάσει κάποια ματς και παραμένουμε περίπου στην ίδια βαθμολογική θέση με αυτή που ήμασταν πριν περίπου 3-4 εβδομάδες. Έχουμε χάσει κάποιες ευκαιρίες, δεν θα δίνονται συνέχεια. Πρέπει τις ευκαιρίες που μας δίνονται να τις εκμεταλλευτούμε.

Περιμέναμε στην πρόκριση μήπως γυρίσει και για εμάς το παιχνίδι, γιατί ο τρόπος που πανηγυρίστηκε το τελευταίο πέναλτι ήταν σαν να πήραμε το ματς. Δυστυχώς, αυτό συνέπεσε με το τέλος του ημιχρόνου, αν ήταν λίγο πιο νωρίς ή μετά να μας έδινε και εμάς μεγαλύτερη ώθηση. Συγχαρητήρια στους παίκτες και τους προπονητές στον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό και ελπίζουμε σε καλύτερη συνέχεια».

Για τα τρίποντα: «Δεν είναι τα τρίποντα η αχίλλειος φτέρνα, είναι ο τρόπος που σουτάρουν. Προφανώς η άμυνά μας δεν είναι αυτή που πρέπει σε αρκετά σημεία του ματς και για αυτό χάνουμε τους αγώνες. Πριν πέντε μέρες περίπου ο μεγάλος μας αντίπαλος, που είναι καλύτερη ομάδα από την Παρί, στο πρώτο ημίχρονο είχε 1/13 τρίποντα. Παίξαμε καλύτερη άμυνα και τα έχασε. Δε νομίζω ότι έχει να κάνει με τα τρίποντα.

Σήμερα δεχθήκαμε πόντους και μέσα από το καλάθι, ήταν μία άμυνα η οποία δεν καλή. Δεν παίξαμε καλά στην άμυνα. Το επίπεδο έχει ανέβει σε όλες τις ομάδες, υπάρχουν παίκτες σε όλες τις ομάδες που μπορούν να σκοράρουν, δεν τελειώνουν τα ματς στους 75 πόντους αλλά ψηλότερα. Δεν πρέπει να το κάνουμε πιο εύκολο και να δίνουμε αυτοπεποίθηση στους αντιπάλους μας.

Θα το ξαναπώ τελευταία φορά. Το γήπεδο που έχουμε είναι καταπληκτικό, η ατμόσφαιρα τρομερή, ο κόσμος γεμίζει το γήπεδο, πολλές φορές σε έναν αντίπαλο του δίνει ώθηση για να παίξει. Μπορεί να ακούγεται περίεργο. Η ομάδα πρέπει να το κάνει μειονέκτημα με την σκληράδα της και με το να βάλει τον κόσμο στο παιχνίδι αμυντικά. Πολλές φορές δε το κάνουμε αυτό και αυτό μας πληγώνει».