Παναθηναϊκός: Ο Καβαλιέρ παραδέχτηκε το φάουλ στον Χέιζ-Ντέιβις
Ο Παναθηναϊκός γνώρισε απρόσμενη, όσο και οδυνηρή, ήττα από την Παρί στο T-Center με 99-104 και έχασε πολύτιμο έδαφος για την διεκδίκηση του αβαντάζ έδρας αλλα και της εξάδας, σε ένα ματς όπου η άμυνα του Καβαλιέρ πάνω στον Χέιζ-Ντέιβις σηκώνει κουβέντα.
Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις ήταν ο παίκτης που ξεχώρισε στο ματς παρά την ήττα με 27 πόντους και στο φινάλε λίγο έλειψε να φέρει την ισοφάριση με τρίποντο που εκτέλεσε.
Σε εκείνη τη φάση ο Λεοπόλντ Καβαλιέρ 2 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε φαίνεται να του κάνει φάουλ την ώρα που ο Αμερικανός φόργουορντ σηκώνεται για το τρίποντο της νίκης.
Οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού, όπως και ο Εργκίν Άταμαν διαμαρτυρήθηκαν για την εν λόγω φάση, με τον Τούρκο τεχνικό να αποβάλλεται λίγο πριν το τέλος. Ο ίδιος ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις αποκάλυψε μάλιστα στους διαδρόμους των αποδυτηρίων πως ο Λεοπόλντ Καβαλιέρ του παραδέχτηκε το φάουλ σε εκείνο το play, γεγονός που δείχνει ότι η διαμαρτυρία των ανθρώπων του Παναθηναϊκού ήταν δικαιολογημένη.
Το σχετικό απόσπασμα με τα όσα είπε o Χέιζ Ντέιβις στους ανθρώπους του Παναθηναϊκού:
