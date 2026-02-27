Ο Λεοπόλντ Καβαλιέρ παραδέχτηκε στον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις πως έκανε φάουλ στον Αμερικανό στο τρίποντο-νίκης στο τέλος της αναμέτρησης, όπως μετέφερε ο ίδιος ο Αμερικανός στους ανθρώπους του Παναθηναϊκού.

Ο Παναθηναϊκός γνώρισε απρόσμενη, όσο και οδυνηρή, ήττα από την Παρί στο T-Center με 99-104 και έχασε πολύτιμο έδαφος για την διεκδίκηση του αβαντάζ έδρας αλλα και της εξάδας, σε ένα ματς όπου η άμυνα του Καβαλιέρ πάνω στον Χέιζ-Ντέιβις σηκώνει κουβέντα.

Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις ήταν ο παίκτης που ξεχώρισε στο ματς παρά την ήττα με 27 πόντους και στο φινάλε λίγο έλειψε να φέρει την ισοφάριση με τρίποντο που εκτέλεσε.

Σε εκείνη τη φάση ο Λεοπόλντ Καβαλιέρ 2 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε φαίνεται να του κάνει φάουλ την ώρα που ο Αμερικανός φόργουορντ σηκώνεται για το τρίποντο της νίκης.

Οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού, όπως και ο Εργκίν Άταμαν διαμαρτυρήθηκαν για την εν λόγω φάση, με τον Τούρκο τεχνικό να αποβάλλεται λίγο πριν το τέλος. Ο ίδιος ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις αποκάλυψε μάλιστα στους διαδρόμους των αποδυτηρίων πως ο Λεοπόλντ Καβαλιέρ του παραδέχτηκε το φάουλ σε εκείνο το play, γεγονός που δείχνει ότι η διαμαρτυρία των ανθρώπων του Παναθηναϊκού ήταν δικαιολογημένη.