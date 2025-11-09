Παναθηναϊκός, Φαρίντ: Το πρώτο «πράσινο» ποστ του ήταν για τον Χουάντσο!
Ο Κένεθ Φαρίντ έφτασε στην Ελλάδα και ανακοινώθηκε από τον Παναθηναϊκό, με τον «Manimal» να κάνει και το πρώτο του ποστάρισμα ως παίκτης των Πρασίνων!
Πέραν από αρκετές αναδημοσιεύσεις σε stories σελίδων του Παναθηναϊκού, ο Κένεθ Φαρίντ αναδημοσήευσε και μια ανάρτηση που είχε να κάνει με εκείνον και τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ.
Ο Κένεθ Φαρίντ και ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ ήταν μαζί στο Ντένβερ πριν από 7.5 χρόνια (2017), με τον «Manimal» να ανεβάζει ένα story όπου έκανε ταγκ τον Ισπανό και έγραψε «Έι αδερφέ! Είμαστε ξανά μαζί».
Το ποστάρισμα του Κένεθ Φαρίντ:
