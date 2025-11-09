Μπαρτσελόνα, Πεναρόγια: Επίσημα παρελθόν από τους Καταλανούς ο έμπειρος κόουτς
Η ήττα της Μπαρτσελόνα απέναντι στην Τζιρόνα έμελλε να είναι και το τελευταίο παιχνίδι του Χοάν Πεναρόγια στον πάγκο των Καταλανών.
Η Μπαρτσελόνα, με επίσημη ανακοίνωσή της, ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας της με τον Πεναρόγια, τον οποίο και ευχαρίστησαν για τον επαγγελματισμό του.
Ήδη στην Καταλονία γράφεται το όνομα του Τσάβι Πασκουάλ για τον πάγκο της Μπαρτσελόνα, ο οποίος έμεινε ελεύθερος το καλοκαίρι από την Ζενίτ.
Αναλύτικά η ανακοίνωση της Μπαρτσελόνα για τον Πεναρόγια:
Ο προπονητής μπάσκετ της Μπάρτσα, Χοάν Πενιαρόγια, δεν θα είναι πλέον επικεφαλής της πρώτης ομάδας.
Η Μπαρτσελόνα θα ήθελε να ευχαριστήσει τον προπονητή για τον επαγγελματισμό του και του εύχεται πολλές επιτυχίες στο μέλλον.
Ο γέννημα θρέμμα της Τεράσα, ο οποίος έφτασε τη σεζόν 2024/25, θα αντικατασταθεί προσωρινά από τον βοηθό προπονητή Όσκαρ Ορεγιάνα.
𝐉𝐨𝐚𝐧 𝐏𝐞𝐧̃𝐚𝐫𝐫𝐨𝐲𝐚 𝐝𝐞𝐢𝐱𝐚 𝐝𝐞 𝐬𝐞𝐫 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐞𝐧𝐚𝐝𝐨𝐫 𝐝𝐞𝐥 𝐁𝐚𝐫𝐜̧𝐚 𝐝𝐞 𝐛𝐚̀𝐬𝐪𝐮𝐞𝐭.— Barça Basket (@FCBbasket) November 9, 2025
L’entrenador del Barça, Joan Peñarroya, no seguirà al capdavant de la banqueta blaugrana. El Barça vol agrair al tècnic la seva professionalitat i li desitja molts… pic.twitter.com/BhDQygnl5w
