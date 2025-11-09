Ο Χοάν Πεναρόγια αποτελεί παρελθόν από την Μπαρτσελόνα, με τους Καταλανούς να ανακοινώνουν το τέλος της συνεργασίας τους με τον έμπειρο κόουτς.

Η ήττα της Μπαρτσελόνα απέναντι στην Τζιρόνα έμελλε να είναι και το τελευταίο παιχνίδι του Χοάν Πεναρόγια στον πάγκο των Καταλανών.

Η Μπαρτσελόνα, με επίσημη ανακοίνωσή της, ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας της με τον Πεναρόγια, τον οποίο και ευχαρίστησαν για τον επαγγελματισμό του.

Ήδη στην Καταλονία γράφεται το όνομα του Τσάβι Πασκουάλ για τον πάγκο της Μπαρτσελόνα, ο οποίος έμεινε ελεύθερος το καλοκαίρι από την Ζενίτ.

Αναλύτικά η ανακοίνωση της Μπαρτσελόνα για τον Πεναρόγια:

Ο προπονητής μπάσκετ της Μπάρτσα, Χοάν Πενιαρόγια, δεν θα είναι πλέον επικεφαλής της πρώτης ομάδας.

Η Μπαρτσελόνα θα ήθελε να ευχαριστήσει τον προπονητή για τον επαγγελματισμό του και του εύχεται πολλές επιτυχίες στο μέλλον.

Ο γέννημα θρέμμα της Τεράσα, ο οποίος έφτασε τη σεζόν 2024/25, θα αντικατασταθεί προσωρινά από τον βοηθό προπονητή Όσκαρ Ορεγιάνα.