Λαπροβίτολα: «Θα καταλάβαινα αν η Μπαρτσελόνα άλλαζε προπονητή»

Ο Νίκο Λαπροβίτολα στάθηκε στο ενδεχόμενο αλλαγής προπονητή στη Μπαρτσελόνα.

Ήταν δύσκολη η κατάσταση για τον Πεναρόγια στον πάγκο της Μπαρτσελόνα και έγινε ακόμα πιο περίπλοκη. Η Μπάρτσα ηττήθηκε με 96-78 από τη Τζιρόνα και έτσι έκανε την 4η ήττα της σε 6 ματς στην Ισπανία. Λίγα 24ωρα μετά την ήττα από τη Ρεάλ στη Euroleague.

Ο Νίκο Λαπροβίτολα στάθηκε στο ενδεχόμενο αντικατάστασης του Πεναρόγια και τόνισε πως θα καταλάβαινε αν ο σύλλογος τον άλλαζε.

«Θα καταλάβαινα αν ο σύλλογος άλλαζε προπονητή στην κατάσταση που βρισκόμαστε. Δεν ξέρω αν θα ήταν ιδανικό, αλλά θα το καταλάβαινα. Έχουμε υψηλά ανταγωνιστμό και σε μια ομάδα όπως η Μπαρτσελόνα και τις απαιτήσεις που υπάρχουν, μπορεί να συμβεί οτιδήποτε.

Ο προπονητής δοκιμάζει πράγματα, αλλά οι παίκτες δεν ανταποκρίνονται. Είμαστε όλοι υπεύθυνοι. Είναι πολύ σημαντικό να το σκεφτούμε αυτό.

Σε πολλές καταστάσεις του παιχνιδιού, αυτή η αμφιβολία εμποδίζει να έχουμε την ενέργεια που πρέπει. Να ζητήσουμε συγγνώμη και να κάνουμε σοβαρή αυτοκριτική. Αυτό που έγινε από το 3ο δεκάλεπτο και μετά είναι ντροπή. Δεν έχω λόγια», ανέφερε.