Ο Τσάβι Πασκουάλ δείχνει να είναι το φαβορί για να διαδεχθεί τον Πεναρόγια στη Μπαρτσελόνα.

Ήταν δύσκολη η κατάσταση για τον Πεναρόγια στον πάγκο της Μπαρτσελόνα και πλέον φαίνεται πως μετρά μέρες στους Καταλανούς. Η Μπάρτσα ηττήθηκε με 96-78 από τη Τζιρόνα και έτσι έκανε την 4η ήττα της σε 6 ματς στην Ισπανία. Λίγα 24ωρα μετά την ήττα από τη Ρεάλ στη Euroleague.

Ο Νίκο Λαπροβίτολα στάθηκε στο ενδεχόμενο αντικατάστασης του Πεναρόγια και τόνισε πως θα καταλάβαινε αν ο σύλλογος τον άλλαζε.

Και μετά ήρθαν ισπανικά Μέσα και το Radio Catalunya να βάλουν τον Τσάβι Πασκουάλ στο... κάδρο ως φαβορί για να αντικαταστήσει τον Πεναρόγια. «Η απόλυση του Πενάρογια είναι θέμα ωρών. Ο Τσάβι Πασκουάλ δεν είναι ο μόνος υποψήφιος, αλλά είναι η πιο προχωρημένη περίπτωση», αναφέρεται.

Ο Πασκουάλ στην προηγούμενη θητεία του στον πάγκο της Μπάρτσα είχε μια Euroleague το 2010 κόντρα στον Ολυμπιακό, 4 πρωταθλήματα Ισπανίας και τρία Κύπελλα, όντας ένας από τους πιο πετυχημένους προπονητές στην ιστορία του συλλόγου.