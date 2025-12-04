O Ζοάν Λαπόρτα επιβεβαίωσε το ρεπορτάζ του Gazzetta σχετικά με την πρόθεση της Μπαρτσελόνα να ανανεώσει με τη EuroLeague κρατώντας... πισινή για το NBA.

Ο Ζοάν Λαπόρτα, ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα, επιβεβαίωσε το ρεπορτάζ του Gazzetta, σχετικά με την πρόθεση των Καταλανών να ανανεώσουν τη συμφωνία τους με τη EuroLeague μετά το συμβούλιο που έλαβε χώρα στις 2 Δεκεμβρίου.

Ήδη το Gazzetta σας είχε ενημερώσει για την αναπροσαρμογή της στάσης της Μπαρτσελόνα, όσον αφορά στην πολυετή δέσμευση με την κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, ενώ ο Λαπόρτα αναφέρθηκε και στις... πίεσεις που έχει δεχθεί ο σύλλογος από το NBA Europe που βρίσκεται στα... σκαριά. Η άδεια της EuroLeague λήγει τον Ιούνιο του 2026, όπωε τόνισε και ο ίδιος και οι ομάδες που δεν θα την ανανεώσουν χάνουν τα δικαιώματα των ιδρυτικών μελών.

Υπενθυμίζεται ότι μαζί με τη Ρεάλ, οι Μπλαουγκράνα ήταν οι μόνοι εταίροι που δεν είχαν κάνει συζήτηση για την δεκαετή επέκταση της λίγκας και υπήρχε η σκέψη να «μετακομίσουν» για έναν χρόνο στο Basketball Champions League, μέχρι την σεζόν 2027-28, όταν και προγραμματιζόταν το NBA Europe (αναμένεται να μετατεθεί για τη σεζόν 2028-29).

Το ενδιαφέρον από το NBA είναι υπαρκτό και ελκυστικό, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Λαπόρτα, ωστόσο η πρόταση του συλλόγου είναι η ανανέωση της συμφωνίας με τη EuroLeague, με κάποια ελευθερία κινήσεων σε περίπτωση που η πρόταση του NBA είναι η καλύτερη ή υλοποιηθεί, όπως δήλωσε.

Να σημειωθεί ότι παρά το γεγονός ότι η EuroLeague σκοπεύει να έχει ξεκάθαρη απάντηση σχετικά με τις ομάδες που θα συνεχίσουν με 10ετές συμβόλαιο μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου, δεν αποκλείεται το μέλλον της Μπάρτσα στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις να κριθεί μετά τα NBA European Games σε Βερολίνο και Λονδίνο, προς τα τέλη Ιανουαρίου. Τότε αναμένεται να ανοίξει ξανά τα χαρτιά του ο Άνταμ Σίλβερ, με πιθανή νέα προσέγγιση από το NBA μέχρι εκείνη τη στιγμή.