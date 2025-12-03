Σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta, η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε για πρώτη φορά - στο συμβούλιο των μετόχων της ECA - την πρόθεσή της να υπογράψει νέο 10ετές συμβόλαιο υπό κάποιες προϋποθέσεις.

Μετά την ιστορική απόφαση της επιστροφής των αγώνων επί ισραηλινού εδάφους (μετά από δύο και κάτι χρόνια), που ελήφθη στο έκτακτο διοικητικό συμβούλιο των μετόχων την περασμένη Πέμπτη (27/11), η προγραμματισμένη αυτή την φορά χθεσινή (02/12) διαδικτυακή συνάντηση, φανέρωσε για πρώτη την αναπροσαρμογή της στάσης της Μπαρτσελόνα, όσον αφορά στην πολυετή δέσμευση με την Euroleague.

Πιο συγκεκριμένα κι ενώ η πλευρά των «μπλαουγκράνα» έχει δεχθεί από τις αρχές του χρόνου ισχυρή βολιδοσκόπηση από το ΝΒΑ για την νέα λίγκα που βρίσκεται στα σκαριά (σε συνεργασία με την FIBA) και όλες οι ενδείξεις συνέκλιναν ότι οι Καταλανοί μαζί με την Ρεάλ, στο τέλος της σεζόν θα αποτελούσαν παρελθόν από την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση,

Είναι χαρακτηριστικό ότι από την περασμένη άνοιξη τόσο η Μπάρτσα, όσο και οι Μαδριλένοι, ήταν οι μόνοι εταίροι της ECA που δεν είχαν ανοίξει τα χαρτιά τους στις συζητήσεις του συνεταιρισμού για την δεκαετή επέκταση της λίγκας και σύμφωνα με έγκυρες πηγές προσανατολίζονταν να «μετακομίσουν» για έναν χρόνο στο Basketball Champions League. Μέχρι την σεζόν 2027-28, οπότε και ήταν αρχικά προγραμματισμένη η έναρξη του NBA Europe...

Άλλωστε, στις συζητήσεις που έλαβαν χώρα, οι αξιωματούχοι του από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, παρουσίασαν και στους δύο κορυφαίους ισπανικούς συλλόγους ένα πλάνο με πολλαπλάσια έσοδα και κέρδη σε σχέση με την συμμετοχή τους στην EL, χωρίς έκτοτε, ωστόσο, να πέσουν στο τραπέζι συγκεκριμένα νούμερα.

Το ενδεχόμενο της μετάθεσης του πρώτου τζάμπολ της φιλόδοξης νέας διοργάνωσης για έναν ακόμη χρόνο (σεζόν 2028-29), που έχει αρχίσει και ακούγεται αρκετά έντονα τελευταία, φαίνεται ότι έπαιξε σημαντικό ρόλο για την αλλαγή στάσης που παρουσίασε η Μπαρτσελόνα στο χθεσινό (02/12) συμβούλιο.

Μπαρτσελόνα: «Στόχος μας να συνεχίσουμε να παίζουμε στην Ευρωλίγκα!»

Τα παραπάνω λόγια που ακούστηκαν από το στόμα του εκπροσώπου του καταλανικού συλλόγου, Μάριο Μπρούνο Φερνάντεθ, αποτελούν μία πολύ σοβαρή εξέλιξη, που αν επιβεβαιωθεί και με πράξεις τον ερχόμενο Ιούνιο, αλλάζουν σε βάθος τα δεδομένα για την επόμενη μέρα στο οικοσύστημα του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Για να γίνουμε πιο ακριβείς, αν και βάσει σύμβασης, η διορία για την απόκτηση άδειας μακράς διαρκείας (10ετους, δηλαδή μέχρι το 2036) στην Euroleague, εκπνέει στις 30 Ιούνη του 2026, οι εννέα εταίροι που έχουν ήδη υπογράψει το νέο deal, θέλουν να αρχίσουν τον προγραμματισμό της νέας σεζόν πολύ νωρίτερα.

Υπ' αυτό το πρίσμα, συμφώνησαν να έχουν καταλήξει στο τελικό σχήμα των ομάδων με εγγυημένη συμμετοχή μέχρι τα μέσα του ερχόμενου Γενάρη. Ώστε να κινήσουν τις διαδικασίες για το νέο καλεντάρι, τις επαφές για το τηλεοπτικό πρόγραμμα και τις χορηγικές ενέργειες.

Εκεί ήταν που πήρε τον λόγο η Μπαρτσελόνα και προς ευχάριστη έκπληξη όλων των υπολοίπων συμμετεχόντων, δημοσιοποίησε για πρώτη φορά ότι πρόθεσή και στόχος της είναι να ανανεώσει την συμμετοχή της στην διοργάνωση και ότι εργάζεται προς αυτή την κατεύθυνση. Εξέλιξη που αν υλοποιηθεί, δεν αποκλείεται να συμπαρασύρει και την Ρεάλ Μαδρίτης, από την άποψη ότι η αντιπαλότητα των δύο συλλόγων «θρέφει» το κοινό τους και καθορίζει σε μεγάλο βαθμό τις αποφάσεις των διοικήσεών τους.

Κοντά στην υπογραφή η Φενέρ, έτοιμη να «πηδήξει στο καράβι» η Παρί!

Στο πλαίσιο του χθεσινού (02/12) meeting, επιβεβαιώθηκε η ήδη εκπεφρασμένη διάθεση της Φενερμπαχτσέ να βάλει την υπογραφεί στο νέο 10ετές συμβόλαιο (έχει εκφράσει την διάθεσή της να υπογράψει μόλις ολοκληρωθούν κάποιες αλλαγές σε σχέση με την κατανομή των εσόδων και αλλά και διακυβέρνηση της λίγκας), ενώ εξελίξεις φαίνεται ότι θα προκύψουν σύντομα με την Παρί.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Gazzetta, ο σύλλογος της γαλλικής πρωτεύουσας που ανήκει σε Αμερικανούς επιχειρηματίες έχει ξεκινήσει συζητήσεις με την διοίκηση της Euroleague για να αντικαταστήσει την Βιλερμπάν (έχει μόνιμη άδεια), που έχει αποφασίσει να αποχωρήσει από τον συνεταιρισμό στο τέλος της σεζόν.

Πέραν του ότι ο ιδιοκτήτης της, Τόνι Πάρκερ, έχει κάνει στροφή στα πλάνα του κι ενώ εξακολουθεί να βρίσκεται σε επαφή με το ΝΒΑ, έχει δηλώσει ανοιχτά την επιθυμία του να κάνει καριέρα σαν προπονητής (ανέλαβε την Εθνική ομάδα κάτω των 17 ετών της Γαλλίας), πολύ πρόσφατα εξέφρασε επίσημα την απόφαση να πάει στα δικαστήρια την Euroleague, μετά την απόφασή της να τιμωρήσει την Βιλερμπάν λόγω μη συμμόρφωση με το οικονομικό fair play της διοργάνωσης.

Γενικά το κλίμα για τον σύλλογο της Λιόν είναι πολύ βαρύ στις τάξεις της Euroleague, λόγω της αδυναμίας του γαλλικού συλλόγου να ανταποκριθεί στα standards της διοργάνωσης και πλέον ο δρόμος για την αντικατάστασή του από την Παρί, μοιάζει ορθάνοιχτος.