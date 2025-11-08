Δείτε μέσα από την παρακάμερα της ΚΑΕ Ολυμπιακός την ατμόσφαιρα στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, για την αναμέτρηση με την Παρτίζαν, αλλά και την αποθέωση του Νίκολα Μιλουτίνοφ.

Ο Ολυμπιακός επικράτησε με ανατροπή της Παρτίζαν στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, παίρνοντας μία πολύ σημαντική νίκη στην 9η αγωνιστική της EuroLeague.

Με την «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ να δημοσιεύει την παρακάμερα της αναμέτρησης, με στιγμές από την ατμόσφαιρα που δημιούργησαν οι φίλοι του Ολυμπιακού αλλά και την αποθέωση στον Νίκολα Μιλουτίνοφ, λίγο πριν το φινάλε.

Συνοδεύοντας μάλιστα τη συγκεκριμένη ανάρτηση στο twitter με μία λεζάντα αποθέωσης για την προσπάθεια των παικτών.

«Μια ομάδα που αρνήθηκε να χάσει. Ένα γήπεδο που δεν σταμάτησε να πιστεύει... Sold out, ένταση, συγκέντρωση, πάθος, χαρακτήρας» αναφέρει το ποστάρισμα της ΚΑΕ Ολυμπιακός, με την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα να στρέφει το βλέμμα της στην αναμέτρηση της Κυριακής, απέναντι στην Καρδίτσα.