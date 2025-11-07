Euroleague: Το απίθανο τρίποντο πίσω από το κέντρο, που πέτυχε ο Οκέκε
Μια απίστευτη φάση σημειώθηκε στο ντέρμπι της Ισπανίας μεταξύ της Μπαρτσελόνα και της Ρεάλ, με τον Τσούμα Οκέκε να πετυχαίνει ένα τρελό τρίποντο πίσω από το κέντρο.
Με το ρολόι να είναι κάτω από τα δύο δευτερόλεπτα, μια επαναφορά ήταν αρκετή, προκειμένου ο Τσούμα Οκέκε να πετύχει ένα απίστευτο τρίποντο πίσω από το κέντρο στο τέλος της πρώτης περιόδου.
Ο ψηλός της Ρεάλ, υποδέχτηκε την μπάλα και χωρίς καν να προλάβει να σκεφτεί τι θα την κάνει, την πέταξε και ευστόχησε, στην Magic Moment της αγωνιστικής.
Δείτε ΕπίσηςGazz Floor by Novibet με live από ΣΕΦ, ανάλυση Παπαπέτρου - Hoopfellas και συζήτηση για Λεσόρ-ψηλό στον Παναθηναϊκό
Δείτε το τρελό τρίποντο του Οκέκε:
From wayyy beyond the half court line… in El CLÁSICO?? 😳😳😳@chuma_okeke drains the Q1 buzzer for @RMBaloncesto 🔥#RivalrySeries pic.twitter.com/mgprD1zlqL— EuroLeague (@EuroLeague) November 7, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.