Με το ρολόι να είναι κάτω από τα δύο δευτερόλεπτα, μια επαναφορά ήταν αρκετή, προκειμένου ο Τσούμα Οκέκε να πετύχει ένα απίστευτο τρίποντο πίσω από το κέντρο στο τέλος της πρώτης περιόδου.

Δείτε το τρελό τρίποντο του Οκέκε: