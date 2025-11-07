Η Αρμάνι Μιλάνο χρειάστηκε... δύο παρατάσεις μέχρι να κάμψει την αντίσταση της Αναντολού Εφές με 93-97 και να φτάσει σε μια σπουδαία εκτός έδρας νίκη δια χειρός Σαβόν Σιλντς (24π., 6/8τρ.), Ζακ Λεντέι (25π., 4/6τρ.) και Κουίν Έλις (14π., 4ασ.)

Απίθανο ματς διεξήχθη στην Κωνσταντινούπολη, με την Αρμάνι Μιλάνο να φεύγει με μια μεγάλη νίκη κόντρα στην Αναντολού Εφές ύστερα από δύο παρατάσεις.

Μάλιστα οι γηπεδούχοι είχαν την ευκαιρία να πάρουν δύο φορές τη νίκη, αλλά τα σουτ που επιχείρησαν οι Οσμάνι και Ντοζίερ στο τέλος της κανονικής διάρκειας και της 1ης παράτασης δεν βρήκαν στόχο. Έτσι στο δεύτερο έξτρα πεντάλεπτο η ιταλική ομάδα μπόρεσε να πάρει διαφορά με μαξιλαράκι ασφαλείας (86-91) και να κρατήσει τη νίκη έως και το τέλος.

Ο Σαβόν Σιλντς ήταν εκείνος που «μίλησε» στα κρίσιμα έχοντας στο σύνολο 24 πόντους με 2/4 δίποντα, 6/8 τρίποντα, 2/2 βολές, 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ, ενώ στην 3η περίοδο είχε πάρει τα ηνία ο Ζακ Λεντεϊ ο οποίος τελείωσε από τη πλευρά του με 25 πόντους και πολύ καλά ποσοστά ευστοχίας (3/4 δίποντα, 4/6 τρίποντα, 7/8 βολές).

Αναντολού Εφές - Αρμάνι Μιλάνο: Ο αγώνας

Νευρικότητα και αστοχία ήταν τα στοιχεία που κυριάρχησαν στο πρώτο δεκάλεπτο του αγώνα στην Κωνσταντινούπολη. Καμία από τις δύο ομάδες δεν μπορούσε να πάρει τα ηνία στο παιχνίδι, αν και η Αρμάνι έφτασε στο +6 (7-13) τρία λεπτά πριν από το τέλος της 1ης περιόδου. Η αντίδραση της Εφές ήταν άμεση και δια χειρός Ντοζίερ έτρεξε ένα επιμέρους 7-1 για το 14-14 πριν από την ολοκλήρωση του πρώτου δεκαλέπτου (16-16). Μάλιστα η Εφές ήταν πολύ καλύτερη στο πρώτο κομμάτι της 2ης περιόδου καθώς με νέο επιμέρους 8-2 έφτασε τον δείκτη του σκορ στο δικό της +6 (24-18 στο 14') και διατήρησε αυτό το προβάδισμα (36-30) έως και ένα λεπτό πριν από το τέλος του ημιχρόνου (36-33).

Ο Πι Τζέι Ντοζίερ ήταν εκείνος που είχε κάνει την διαφορά για λογαριασμό της Αναντολού Εφές έχοντας σημειώσει σχεδόν τους μισούς πόντους της ομάδας του (17 συγκεκριμένα) στο πρώτο μισό του αγώνα. Βέβαια η συνέχεια έμελλε να ήταν τελείως διαφορετική. Μετά την ανάπαυλα το σκηνικό του αγώνα άλλαξε άρδην. Η Αρμάνι μπήκε φουριόζα στο παιχνίδι και έχοντας πραγματοποιήσει εξαιρετική 3η περίοδο με σκορ 12-26, έκλεισε το τρίτο δεκάλεπτο στο +11 (48-59). Ο Ζακ Λεντέι (20π. έως το 30') είχε πάρει την κατάσταση στα χέρια του και ήταν εκείνος που έκανε την διαφορά στο ματς. Το επιμέρους έφτασε στο 12-28 καθώς στο ξεκίνημα της τελευταίας περιόδου η ιταλική ομάδα προηγήθηκε με +13 πόντους (48-61 και 50-63).

Και πάλι. Η Εφές έβγαλε αντίδραση και με δικό της 16-7 πλησίασε στο καλάθι (64-66 στο 38' και 68-70 στο 01:21' για το τέλος) και έδειξε να επιστρέφει στην διεκδίκηση της νίκης. Στα 45'' μείωσε στον πόντο (70-71) ενώ στα 30'' ο Γκούντουριτς έγραψε το 70-73. Στην επίθεση της Εφές ο Πι Τζέι Ντοζίερ με μεγάλο τρίποντο έφερε το ματς στα ίσια ενώ ακολούθησε λάθος της Αρμάνι στην επίθεσή της. Στα 2.7'' που απέμεναν για το τέλος και στην τελευταία επίθεση της Εφές, ο Οσμάνι αστόχησε στο buzzer beater της νίκης.

Με δύο σερί τρίποντα από Γκούντουριτς και Σιλντς η Αρμάνι προηγήθηκε με 6 πόντους στο ξεκίνημα της παράτασης (73-79) αλλά η Εφές απάντησε με 7-0 διά χειρός Γουάιλερ-Μπαμπ για το δικό της προβάδισμα με 80-79! Έκτοτε το ντέρμπι καθώς το σκορ άλλαζε χέρια από επίθεση σε επίθεση, μέχρι τη στιγμή που οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με +3 πόντους (84-81) στα 27'' με τον Ντοζίερ πριν απαντήσει με τρίποντο ο Σιλντς για το 84-84 στα 11' πριν από την ολοκλήρωση του αγώνα. Ο Ντοζίερ είχε την ευκαιρία για δεύτερο νικητήριο για λογαριασμό της Εφές αλλά το σουτ που επιχείρησε δεν βρήκε στόχο με αποτέλεσμα το ματς να οδηγηθεί και σε δεύτερη παράταση.

Στα 3 λεπτά πριν από το τέλος και της δεύτερης παράτασης, η Αρμάνι προηγήθηκε με +5 πόντους (86-91) και έδειξε να ελέγχει το παιχνίδι. Στα 45'' είχε βρεθεί στο +4 (91-95) και μετά το άστοχο floater του Λάρκιν στα 30'' ουσιαστικά έπεσαν και οι τίτλοι τέλους του αγώνα.

Ο MVP: Ο Σέιβον Σιλντς, ο οποίος τελείωσε το ματς έχοντας 24 πόντους με 2/4 δίποντα, 6/8 τρίποντα, 2/2 βολές, 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 16-16, 36-33, 48-59, 73-73 (κ.α.), 84-84 (α' παρ.), 93-97 (β' παρ.)

