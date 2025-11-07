Ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί την Παρτίζαν σε ένα κατάμεστο ΣΕΦ, με τους Ερυθρόλευκους να ανακοινώνουν Sold out στην εν λόγω αναμέτρηση για την EuroLeague.

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Παρτίζαν (7/11, 21:15) για την 9η αγωνιστική της EuroLeague, με την αναμέτρηση να διεξάγεται σε ένα κατάμεστο ΣΕΦ.

Όπως ανακοίνωσε η ΚΑΕ Ολυμπιακός, τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν, με την αναμέτρηση να είναι Sold out και τον κόσμο να αναμένεται να δώσει δυναμικό «παρών» στην μεγάλη αναμέτρηση με την Παρτίζαν.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ολυμπιακού:

Οι εξέδρες του ΣΕΦ θα είναι κατάμεστες στην αποψινή (07/11, 21.15) αναμέτρηση με την Παρτιζάν!

Σας ευχαριστούμε για τη στήριξη! Εσείς είστε η δύναμή μας!

#OlympiacosBC #WeAreOlympiacosBC #TogetherWeFight